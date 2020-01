E’ tutto pronto per l’uscita di This is Elodie, il nuovo album dell’artista romana che la prossima settimana sarà in gara al Festival di Sanremo con il brano Andromeda.

L’artista tornerà sul palco dell’Ariston tre anni dopo la sua ultima partecipazione e dopo un percorso che l’ha portata a una nuova consapevolezza artistica e una dimensione sonora differente.

This is Elodie (Island Records – Universal Music Italia) sarà disponibile in digitale a partire dal 31 gennaio 2020 e in formato Cd dal 7 febbraio, con l’aggiunta del brano sanremese, che come è noto porta la firma di Mahmood e Dario Faini Dardust.

“Questo è più di un disco, è quello che sono in questo momento, è quello che mi piace cantare, ballare o condividere” – racconta l’artista. “Potrebbe tranquillamente essere una playlist del mio telefono, anche perché sono fan di tutti gli ospiti e i produttori con cui ho lavorato”.

Prima di arrivare alla tracklist che si potrà ascoltare dal prossimo venerdì, Elodie ha registrato oltre 70 brani. Dei 16 scelti ci sono 17 produttori, 45 autori e i pezzi vedono ben 11 featuring. Un progetto ambizioso che segue una linea sonora iniziata ormai da un paio d’anni.

“Sono fortemente orgogliosa e felice, ora spero che possa piacere alle persone ed è per questo che ho scelto il titolo This Is Elodie, perché oggi mi ripresento al pubblico così, oggi sono questa ed è come se fosse il mio primo disco.”

Il nuovo album è stato lanciato dal singolo Non è la fine feat, Gemitaiz (ne abbiamo parlato Qui), ma anche dalla traccia Mal Di Testa, uscita il 24 gennaio. Un brano in cui si sente l’impronta vocale di Fabri Fibra e la produzione di Neffa che appare in un breve cameo. Il brano è accompagnato da un vertical video curato da Paolo Palmeri e Roberto Nicosi.

THIS IS ELODIE – VIDEOINTERVISTA

Abbiamo incontrato Elodie a pochi giorni dall’uscita dell’atteso album. Ecco la nostra videointervista.

ELODIE TOUR E INSTORE

Elodie incontrerà i fans per autografare le copie del nuovo album in 5 città italiane. Ecco gli appuntamenti:

10/02 h 16:00 Milano Mondadori Duomo

13/02 h 15:00 Lecce Feltrinelli di Via Templari, 9

13/02 h 18:00 Bari Feltrinelli di Via Melo, 119

14/02 h 16:00 Napoli Feltrinelli Stazione Centrale Piazza Garibaldi

15/02 h 16:00 Roma Feltrinelli Via Giovanni Giolitti, 263

L’artista, poi, salirà sul palco per due date prodotte da Vivo Concerti. Un viaggio sonoro importante tra le hit e i nuovi brani.

16 aprile Milano Santeria Toscana 31

18 aprile Roma Teatro Centrale

Foto di Attilio Cusani