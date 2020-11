Prosegue l’avvicinamento di Senhit all‘Eurovision Song Contest 2021. L’artista italo-eritrea già era stata selezionata dalla televisione di San Marino per l’ESC 2020, cancellato a causa della pandemia.

La conferma per la prossima edizione è sicuramente una bella soddisfazione per l’artista che già difese i colori della Repubblica del Titano all’Eurovision 2011 di Dusseldorf, quando con il brano Stand By sfiorò l’accesso alla finale.

Senhit, per prepararsi al meglio all’appuntamento eurovisivo, si sta avvicinando con una serie di cover di brani storici che hanno partecipato alla manifestazione. Freaky Trip to Rotterdam, grazie anche alla direzione artistica di Luca Tommassini, sta sperimentando sonorità diverse, interpretando brani anche molto diversi da quelli che ci ha abituati a proporre.

Lo scorso 17 novembre è uscita una nuova versione di Breathe, un remix esplosivo creato da Benny Benassi, producer internazionale che ha lavorato con star del calibro di Madonna e Chris Brown.

Benny Benassi, insieme al suo team, dà nuova energia a questo brano che ha già milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, con un remix fresco che ne esalta il ritmo contagioso.

Breathe celebra la vita e l’importanza di lasciarsi trascinare dall’entusiasmo in uno sfogo catartico. Un grido liberatorio per lanciare un importante messaggio sul tornare a respirare anche quando, intorno a noi, non tutto purtroppo è come vorremmo.

Il remix di Breathe sarà accompagnato anche da un nuovo video diretto da Luca Tommassini.

In queste settimane si può seguire Senhit anche su Canale 5. L’artista è stata, infatti, confermata tra i 100 giudici del Muro nella nuova edizione di All Together Now – La musica è cambiata.

VIDEOINTERVISTA A SENHIT

Abbiamo contattato Senhit via Skype per una videointervista in cui si parla di Freaky Trip to Rotterdam, ma non solo…