E’ uscito lo scorso 4 settembre il nuovo album di Riki PopClub, che arriva a tre anni di distanza dal precedente Mania (ne abbiamo parlato Qui).

L’album ha esordito nella classifica Fimi al secondo posto. Un buon risultato considerando che il cantautore mancava dal mercato da diverso tempo.

PopClub è un album diverso, il disco che non ti aspetti. Quello che colpisce al primo ascolto è la presenza di numerose ballad, in cui emerge una nuova volontà compositiva e interpretativa da parte di Riki.

Un progetto più cantautorale, che, come conferma il giovane artista, rappresenta un punto di svolta. Una transizione verso un genere più intimo e intimista, in cui non mancano riflessioni dove traspare la volontà di Riki di dare una propria chiave di lettura.

PopClub è stato scritto dallo stesso Riki insieme a Riccardo Scirè, che ne ha curato anche la produzione artistica,

Il disco è stato anticipato dal singolo Litighiamo, in radio dal 4 settembre e presentato per la prima volta dal vivo il giorno successivo in occasione dei Seat Music Awards all’Arena di Verona.

In PopClub trovano spazio anche i brani Gossip, uscito lo scorso anno, e Lo Sappiamo Entrambi, pezzo che ha partecipato alla 70° edizione del Festival di Sanremo piazzandosi all’ultimo posto.

Chi acquisterà l’album sul circuito IBS riceverà una speciale copia di PopClub autografata da Riki. Chi per l’acquisto sceglierà Amazon potrà partecipare al virtual instore, in programma martedì 29 settembre. Il cantautore risponderà alle domande dei fan e si esibirà in un esclusivo mini-live.

VIDEOINTERVISTA A RIKI POPCLUB

Abbiamo incontrato Riki nella sede della sua etichetta discografica per una videointervista di presentazione di PopClub.

Foto di Emanuele Ferrari