Riki Lo sappiamo entrambi. Il Festival di Sanremo si avvicina e Riki, nonostante qualche polemica vedi Qui) è sereno pronto a vivere una nuova esperienza musicale su un palco ambizioso e che al momento non lo spaventa.

Il giovane cantautore si presenterà sul palco dell’Ariston con il brano Lo Sappiamo Entrambi.

Si tratta di una ballata che si caratterizza per un arrangiamento quasi minimale (Riki ci ha confessato che avrebbe voluto proporla in una intima versione piano e voce…) e in cui sono presenti alcuni effetti vocali in cui spicca l’utilizzo del vocoder.

La scelta di una ballata è curiosa e un po’ controcorrente, visto che nell’ultimo periodo il vincitore di Amici 2017 si è mostrato al pubblico con un’immagine legata a brani up tempo che gli hanno permesso di conquistare numerosi risultati anche al di fuori dei confini nazionali, in particolare in Sudamerica.

Il brano Dolor de Cabeza, nello specifico, ha toccato la prima posizione anche in paesi dove la musica italiana ha sempre fatto fatica a trovare spazio, come per esempio la Finlandia.

L’artista è attualmente al lavoro su un nuovo album che vedrà la luce in primavera, mentre il tour, inizialmente previsto per marzo, è stato rimandato all’autunno (Qui il nostro articolo).

Per la serata dedicata alle cover, Riki ha scelto di reinterpretare un brano che nel 1958 fu portato al Festival da Nilla Pizzi e Tonina Torrielli, ovvero L’Edera.

Per l’occasione sarà accompagnato da Ana Mena, in una sorta di ponte musicale tra l’Italia e il Sudamerica dove l’artista ha una fanbase piuttosto nutrita.

VIDEOINTERVISTA A RIKI LO SAPPIAMO ENTRAMBI

Abbiamo incontrato Riki nella sede della sua etichetta discografica per parlare del Festival di Sanremo e di come sta affrontando l’avventura che a breve lo vedrà protagonista.

Foto di Fabrizio Cestaro