Raphael Gualazzi Carioca.

Il Festival di Sanremo 2020 vedrà il ritorno di Raphael Gualazzi che ha deciso di presentarsi nuovamente in gara a sei anni dal 2014, quando conquistò il secondo posto con il brano Liberi o No (Qui la nostra scheda sull’artista).

Il raffinato cantautore e jazzista porterà sul palco dell’Ariston un brano in cui si possono riconoscere numerose anime.

Una contaminazione di diversi generi che fa da apripista all’album Ho un Piano in uscita per Sugar Music il 7 febbraio.

Raphael Gualazzi ha presentato il nuovo progetto a Milano nella sede della sua etichetta discografica.

“Torno dopo 4 anni di assenza. Un periodo in cui la musica è cambiata parecchio. I l nuovo album è nato dal desiderio di collaborare con diversi produttori, con l’obiettivo di valorizzare la sorgente compositiva da cui nasce tutto. All’estero, in particolare in Francia, Germania, Inghilterra e Giappone, vengo percepito come jazzista, mentre in Italia mi considerano un artista pop.”

L’album Ho un Piano è composto da 11 tracce in cui sono presenti diversi livelli di lettura, grazie al lavoro dei producer Stabber, Mamakass, Dade, Federico Secondomè, Fausto Cogliati e Stefano Nanni, il musicista che dirigerà l’orchestra per Gualazzi a Sanremo.

A Sanremo Raphael Gualazzi torna con un brano che rappresenta un mondo musicale a cui l’artista è legato.

“Non ho scelto io il brano per Sanremo. Abbiamo fatto ascoltare al Direttore Artistico tutto il progetto e lui ha selezionato il pezzo secondo lui più adatto. Le scelte non sempre spettano a noi artisti. Sono felice di Carioca, ma sarei stato felice di qualunque brano. Ogni brano di questo disco si caratterizza per una peculiarità, ha la sua natura. Non sempre è necessario avere un testo articolato se è la musica che aiuta a esprimersi. Carioca è un crossover tra musica urban e quella latino americana. Il titolo può essere fuorviante, ma è stato scelto perchè rimanda al Sudamerica. Sono felice dell’arrangiamento orchestrale perchè valorizza il brano, che è stato scritto qualche mese fa insieme a Davide Petrella. Dade mi ha fatto ascoltare diversi beat da ascoltare e quando abbiamo trovato quello giusto siamo partiti sviluppando un’idea. È un privilegio partecipare a questo Festival. Con Sanremo facciamo dei numeri che all’estero ci invidiano. E’ un momento stupendo, un’opportunità culturale. Sono orgoglioso di esserci.”

Il giovedì Raphael Gualazzi porterà sul palco una particolare versione di E Se Domani, in duetto con Simona Molinari:

“E’ uno dei brani più belli che siano mai stati scritti. Il nostro è un omaggio al capolavoro che è stato scritto e all’arrangiamento che lo ha reso celebre. Una via di mezzo tra Gershwin e Fellini. Un vero e prorio esempio di jazz italiano anni ’60. Simona è la prima persona che mi è venuta in mente per interpretare con me questo brano. Lei trasmette eleganza, classe…”

VIDEOINTERVISTA A RAPHAEL GUALAZZI CARIOCA

A margine della presentazione abbiamo incontrato Raphael Gualazzi. Ecco la nostra videointervista.

RAPHAEL GUALAZZI – HO UN PIANO – TRACKLIST

1 – Nah Nah (Prod. Fausto Cogliati)

Testo e Musica di Raphael Gualazzi

2 – Immobile Ancora (Prod. Mamakass)

Testo e Musica di Raphael Gualazzi, Carlo Frigerio e Fabio Dalè

3 – Carioca (Prod. Dade)

Testo di Raphael Gualazzi e Davide Petrella – Musica di Raphael Gualazzi e Dade

4 – Italià (Prod. Raphael Gualazzi)

Testo e Musica di Raphael Gualazzi (Arrangiamento orchestra: Stefano Nenni)

5 – Questa volta no (Prod. Stabber)

Testo di Tony Cento e Raphael Gualazzi – Musica di Stabber e Raphael Gualazzi

6 – La libertà (Prod. Mamakass)

Testo e Musica di Raphael Gualazzi e Federico Secondomè

7 – La Parodie (Prod. Stabber)

Testo di Raphael Gualazzi – Musica di Stabber e Raphael Gualazzi

8 – Vai Via (Prod. Mamakass)

Testo e Musica di Raphael Gualazzi, Carlo Frigerio e Fabio Dalè

9 – Broken Bones (Prod. Mamakass)

Testo e Musica di Raphael Gualazzi, Carlo Frigerio e Fabio Dalè

10 – Per Noi (Prod. Federico Secondomè)

Tratto dalla colonna sonora del film “Trash”

Testo e Musica di Raphael Gualazzi e Federico Secondomè

11 – E se domani con Simona Molinari (Prod. Raphael Gualazzi)

Testo di Giorgio Calabrese – Musica di Carlo Alberto Rossi – Arrangiamento: Stefano Nanni

RAPHAEL GUALAZZI CARIOCA… IN TOUR

Dopo il Festival di Sanremo per Raphael Gualazzi è pronta una tournée nei teatri.

“Sarò accompagnato da una band di 7 elementi, tra cui musicisti che mi hanno sempre suonato con me. Io ho un approccio molto attivo nei confronti della musica. Mi piace suonare senza sequenze. Mi piace restituire organicità alla musica. Sarà un bello spettacolo. Poi… tra il teatro e il palazzetto scelgo mille volte il teatro. Mi è capitato di sentire più di un concerto nei palazzetti, ma sono spesso rimasto deluso. Non sentivo gli strumenti.”

Ecco le date:

26/4 Senigallia, Teatro La Fenice

27/4 Bologna, Teatro Duse

5/5 Roma, Teatro Brancaccio

7/5 Torino, Teatro Colosseo

14/5 Milano, Teatro Arcimboldi

19/5 Bari, Teatro Petruzzelli

