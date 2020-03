E’ uscito Uova, il nuovo singolo di Nuela, il giovane e stralunato cantautore che il grande pubblico ha conosciuto grazie alla partecipazione all’ultima edizione di X Factor (Ne abbiamo parlato Qui).

I videoclip dei singoli Carote e Ti voglio al mio funerale hanno totalizzato su YouTube rispettivamente 4 e 2 milioni di views, mentre Frozen ha da poco superato quota un milione e mezzo.

Il nuovo singolo Uova (Edizioni Mamely / etichetta Hokuto Empire / distribuzione Sony Music) porta la firma di Nuela nel testo, mentre la melodia è stata composta da Alessandro Manzo.

In questi giorni Nuela è rinchiuso in casa e, per invitare il proprio pubblico e i fans a restare tra le mura domestiche, ha pubblicato un divertente video:

“Ciao a tutti.

So che sono il primo che ha detto: ‘Ti voglio al mio funerale’, ma il funerale adesso non si può fare, quindi cosa lo facciamo a fare? A questo punto è meglio che restiamo tutti a casa, ci guardiamo un film, leggiamo un libro, se volete facciamo il club del libro. Poi adesso esce il mio nuovo video musicale e ci facciamo compagnia insieme.

Mi raccomando lavatevi le mani e non uscite che tanto non ha senso farlo.

Studiate e… #iorestoacasa”

L’artista ha, poi, pubblicato su YouTube il video di un divertente ed estemporaneo brano intitolato In Quarantena.

VIDEOINTERVISTA A NUELA

Abbiamo contattato Nuela via Skype per parlare del suo percorso musicale da Carote a Uova. Ecco la nostra videointervista.