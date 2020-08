Noemi Imaginaction 2020

Noemi sale sul palco di Imaginaction 2020 per celebrare i primi dieci anni di carriera. La partecipazione a X Factor risale al 2009, ma la prima volta che fece capolino sul palco dell’Ariston risale al 2010, quando presentò Per Tutta la Vita.

La carriera di Noemi è sicuramente legata anche al mondo del videoclip e delle immagini.

La sua canzone Vuoto a Perdere fa parte della colonna sonora dei film Femmine Contro Maschi. La sua cover di Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni fa, invece, parte dell’omonimo film di Simone Spada. Questa personale e struggente interpretazione le ha permesso di conquistare il Premio BAFFOFF per la Qualità interpretativa, il Nastro Speciale durante la 74ª edizione dei Nastri d’argento, ma anche il Premio Roma Videoclip.

Non tutti ricordano che nel 2012 Noemi fu scelta per comporre la colonna sonora italiana del film d’animazione Disney Ribelle – The Brave. I brani interpretati sono Il cielo toccherò e Tra vento e aria.

L’ultimo album di Noemi risale al 2018, anno in cui fu pubblicato La Luna, disco uscito dopo la partecipazione al Festival con Non Smettere Mai di Cercarmi. Il progetto discografico fu premiato al Lunezia.

Durante l’estate 2019 l’artista romana si è esibita in una tournée denominata Blues & Love Summer Tour (ne abbiamo parlato Qui). Un omaggio alla musica black e agli artisti che più l’hanno ispirata.

VIDEOINTERVISTA A NOEMI IMAGINACTION 2020

Abbiamo incontrato Noemi a Forlì, in occasione della prima serata di Imaginaction 2020 (Qui il resoconto). Sul palco l’artista è stata protagonista anche di un collegamento con Fabrizio Moro, che per lei ha scritto Sono Solo Parole, brano terzo classificato a Sanremo 2012.

Foto di Julian Hargraves