Dark Room (Polydor / Universal Music) è l’album d’esordio dell’eclettico artista Michele Morrone. Un disco dalle sonorità internazionali, ma in cui non mancano riferimenti alla melodia italiana.

Dark Room è stato certificato disco d’oro in Polonia e ha raggiunto quasi 102 milioni di stream in totale.

Il video di Feel it, il primo singolo di Dark Room ha superato quota 40 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Michele Morrone, attore protagonista del film di successo 365 giorni, ha registrato l’album all’inizio del 2020, interamente cantato in inglese e lo ha presentato lo scorso mese di luglio a Berlino (ne abbiamo parlato Qui).

Hard For Me, Feel It, Watch Me Burn e Dark Room sono state scelte per accompagnare il film 365 giorni, per settimane uno dei film più visti su Netflix in oltre 20 paesi.

Michele Morrone su Instagram ha 10 milioni e mezzo di follower, su Spotify 2 milioni di ascoltatori mensili e gli iscritti al suo canale YouTube sono 1 milione 200 mila, con oltre 132 milioni di visualizzazioni complessive.

Attualmente Michele sta lavorando a nuova musica e presto verranno annunciate anche altre novità riguardanti la sua carriera di attore.

VIDEOINTERVISTA A MICHELE MORRONE

Abbiamo incontrato Michele Morrone a Milano nella sede di Universal Music Italy. Ecco la nostra videointervista.

Foto di Raffaele Cerracchio