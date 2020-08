Marco Masini Imaginaction 2020

Per celebrare una carriera che proprio nel 2020 ha tagliato il traguardo dei 30 anni, Marco Masini è salito sul palco dell’Aeroporto di Forlì in occasione di IMAGinACTION (Qui il nostro articolo con il programma completo).

Per il cantautore toscano è stata l’occasione per ripercorrere una carriera lunga tre decenni. Soddisfazioni, delusioni, gioie, rabbia e dolore. Sentimenti che hanno trovato spazio anche nei videoclip.

I videoclip di Marco Masini possono essere considerati un esempio di come il linguaggio si è evoluto. Da descrizione didascalica per immagini del testo del brano a forma artistica a sé stante, capace di trovare una dimensione differente non solo come supporto del brano.

Tra i registi che hanno collaborato con Marco ci sono Stefano Salvati e Gaetano Morbioli, autentici maestri nell’arte del racconto della musica con le immagini.

Il 24 settembre sarà in rotazione radiofonica La Parte Chiara, nuovo singolo tratto dall’album Masini +1 30th Anniversary. Il brano è il terzo estratto dal disco dopo Il Confronto (presentato a Sanremo 2020) e la versione con Francesco Renga di T’Innamorerai.

VIDEOINTERVISTA A MARCO MASINI IMAGINACTION 2020

Abbiamo incontrato Marco Masini poco prima di salire sul palco all’interno dell’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, in quella che sarà l’area partenze.