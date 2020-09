Malika Ayane Seat Music Awards.

A un anno dalla sua partecipazione a X Factor in veste di giudice, Malika Ayane torna sul palco dell’Arena di Verona per partecipare al Seat Music Awards.

L’ultimo progetto discografico della raffinata cantautrice risale a due anni fa. Nell’autunno 2018 uscì, infatti, l’album Domino. Un progetto musicalmente innovativo e non immediato che ha fatto fatica a imporsi, ma che ha colpito per una sensibilità artistica non comune (ne abbiamo parlato Qui).

In questa fase Malika sta scrivendo molto e si sente soddisfatta del risultato. Da tempo l’artista ha scelto Berlino come base creativa e nella città tedesca ha trovato la dimensione dove esprimere la propria curiosità.

“Berlino ti fa capire come ogni cosa possa convivere e che le combinazioni siano quasi infinite.”

Una fase creativa importante che porterà a un progetto di cui ancora non si conoscono le tempistiche, ma che si preannuncia interessante.

Sul palco dell’anfiteatro della città scaligera l’artista ha presentato Feeling Better, Tempesta e Ricomincio da qui accompagnata solo dal pianoforte. Un viaggio temporale di 4 minuti che ha ricordato le diverse sfumature di una personalità artistica ricca di sfaccettature e che si può scoprire ascolto dopo ascolto, anche in brani noti e conosciuti.

VIDEOINTERVISTA A MALIKA AYANE SEAT MUSIC AWARDS

Abbiamo incontrato Malika Ayane a poche ore dall’esibizione sul palco dell’Arena di Verona. Ecco la nostra videointervista.