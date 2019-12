E’ uscito Happy As You Want, il nuovo singolo di Mael, la giovane cantautrice che il grande pubblico ha conosciuto grazie alla partecipazione a The Voice of Italy nel 2016 nel Team di Raffaella Carrà. L’abbiamo incontrata negli studi di Music Ahead in provincia di Varese.

Un’artista eclettica con una voce profonda e con una notevole capacità di interpretare che la rende credibile in brani ritmati, ma anche nelle ballate.

Happy as you want è il terzo singolo di Mael estratto dall’Ep d’esordio People know (Music Ahead) ed è una raffinata e intensa dedica alla madre che:

“non accettando e non capendo il mio stile di vita si preoccupa come farebbe ogni madre, ma tramite questa canzone cerco di farle capire che io sono felice come lei ha sempre voluto ed è questo l’importante.”

L’Ep People Know è prodotto e arrangiato da Giuliano Boursier ed è interpretato in inglese, eccetto il singolo estivo Borracho de Ti (Qui il nostro articolo). Mael spiega così il progetto:

“Questo lavoro rappresenta una parte di me che ancora non ho esposto come artista, mi sono impegnata in prima persona nella scrittura dei testi e ho scelto l’inglese perché le lingue sono sempre state la mia passione, oltre alla musica, ovviamente. Il risultato di questo disco? Un’esplosione di carica e sensualità.”

VIDEOINTERVISTA A MAEL

Abbiamo incontrato Mael negli studi di Music Ahead per una videointervista orientata al racconto del nuovo singolo Happy As You Want, dell’Ep People Know e anche del visionario progetto Imael, progetto in cui la cantautrice ha rivisitato alcune hits della musica internazionale.