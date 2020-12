E’ uscito il nuovo album di Loredana Errore C’è Vita (Playaudio di Azzurra Music), disco che arriva quattro anni dopo Luce Infinita (ne abbiamo parlato Qui).

Il nuovo progetto discografico ci regala Loredana Errore in splendida forma, a proprio agio tra le varie tracce che compongono la tracklist.

Nel nuovo album C’è Vita, composto da 8 tracce ci sono i singoli 100 vite, È la vita che conta e Torniamo a casa, ma anche una versione celebrativa di Ragazza Occhi Cielo e la cover di La Cura di Franco Battiato.

Un disco che è un vero e proprio inno alla vita e un invito a non farsi abbattere dalle difficoltà. I testi sono stati cuciti addosso alla cantante, che dalle negatività e dagli ostacoli che la vita le ha posto davanti è sempre riuscita a uscirne con il sorriso contagioso che la contraddistingue.

“Dentro ogni vita c’è una fiaba da scoprire con semplicità rimanendo se stessi, mostrandosi per quello che si è, questa è la cosa più preziosa. Ciascuno ha il diritto di vivere senza giudizi discriminatori tesi a ledere la naturale creatività di noi esseri umani, partendo da questi valori non ho mai smesso di alimentare i miei sogni e di crederci con tutta me stessa, col sorriso al cuore e rivolto al cielo, grata di poter sognare questo album.”