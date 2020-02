Dopo aver conquistato il palco dell’Ariston in una sfida thrilling contro Thomas (Qui e Qui le nostre videointerviste), Leo Gassman è pronto per portare in gara tra i Giovani la sua Vai Bene Così in un’emozionante versione orchestrale.

Dopo il Festival di Sanremo Leo Gassmann pubblicherà l’atteso primo album di inediti intitolato Strike, nel quale si possono ascoltare numerose influenze musicali e testi in cui il filo conduttore è la speranza (Qui il nostro articolo di presentazione del progetto).

VIDEOINTERVISTA A LEO GASSMANN

Abbiamo incontrato Leo Gassmann a Sanremo per parlare dell’esibizione sanremese, del brano e dell’album Strike. Ecco la nostra videointervista.

LEO GASSMANN STRIKE – INSTORE TOUR

“E’ arrivato il momento che da tempo sognavo e che da tempo mi chiedevate. Il vostro affetto mi ha dato molta forza fino ad oggi e di questo vi ringrazio. Sono onorato di annunciare che il 7 febbraio uscirà “Strike”, il mio primo album.”

Questo il messaggio di Leo Gassmann postato sui Social. Il cantautore, poi, ha aggiunto:

“Le novità non sono finite

In occasione dell’uscita del mio album “Strike” farò un instore tour e a partire dal 10 febbraio ci potremo incontrare in tutta Italia.”

Ecco le date:

10 Febbraio, Roma Feltrinelli Via Appia, Ore 18.00

15 Febbraio, Napoli Feltrinelli Piazza Dei Martiri, Ore 18.00

17 Febbraio, Bari Feltrinelli Via Melo, Ore 18.00

21 Febbraio, Bologna Feltrinelli Piazza Ravegnana, Ore 18.00

24 Febbraio, Milano Feltrinelli Piazza Piemonte, Ore 18.30

28 Febbraio, Firenze Feltrinelli Red Piazza Della Repubblica, Ore 18.00

2 Marzo, Genova Feltrinelli Via Ceccardi, Ore 18.00