E’ uscito il 27 novembre il nuovo progetto discografico dei Legno Un Altro Album (Matilde Dischi, distribuzione Artist First). Si tratta di un disco che mette in risalto il talento compositivo del duo formato da Legno Felice e Legno Triste, che vira su una forma di indie pop più riflessiva, ma in cui non mancano gli elementi che hanno fatto conoscere al pubblico i due misteriosi cantautori.

“’Un Altro Album’ è un disco sincero, diretto, semplice. Parla d’Amore, di quello che ti sgualcisce i vestiti, che ti lascia da solo come un coglione sotto la pioggia. Dell’amore che sa essere forte ma anche maledettamente fragile. L’amore ironico, malinconico, imperfetto. E come se ci fossimo tolti la scatola per farvela indossare.”

Così i Legno raccontano Un Altro Album, disco che, nella sua versione fisica, è accompagnato da un vero e proprio fumetto.

Si tratta di un fumetto vero e proprio creato con l’intento di dare un valore al disco come supporto fisico, valore che si sta un po’ perdendo. L’idea nasce dalla loro passione per il mondo dei supereroi e dal loro immenso desiderio di farne parte. Per la realizzazione del fumetto i Legno hanno lavorato con il disegnatore Niccolò Storai e Francesca Del Sala, che sono riusciti a raccontare la loro storia.

All’interno del disco trovano spazio anche i singoli Instagrammare (feat. Rovere), che durante l’estate ha ottenuto un buon riscontro anche radiofonico, e Hollywood (feat. Wrongonyou).

Ecco la tracklist completa.

1 Affogare

2 In (gin) di vita

3 Hollywood feat. Wrononyou

4 I goal di Weah

5 Instagrammare feat Rovere

6 Delia

7 Casa de Papel

8 Sto in fissa per te

9 Porn Hub

10 Ho pestato una merda

11 Fottutamente bellissimo

12 Patatine fritte

13 La canzone di Natale

VIDEOINTERVISTA AI LEGNO UN ALTRO ALBUM

Abbiamo contattato Legno Felice per una videointervista di presentazione del nuovo disco Un Altro Album.