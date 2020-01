Le Vibrazioni Dov’è. Il Festival di Sanremo 2020 vedrà il ritorno sul palco de Le Vibrazioni, la band capitanata da Francesco Sarcina che lo scorso anno ha festeggiato 20 anni di carriera con un energico ed emozionante concerto al Forum di Assago (Qui il nostro racconto).

Per il ritorno sul palco dell’Ariston due anni dopo Così Sbagliato, i 4 ragazzi hanno scelto una ballata dalle spiccate sonorità anni ’70 in cui spicca la voce di Francesco e la composizione di Roberto Casalino e Davide Simonetta (Qui i nostri commenti su tutti e 24 i brani in gara).

Durante la serata dedicata alle cover, Le Vibrazioni saliranno sul palco insieme ai Canova proponendo una personale rivisitazione del brano Un’Emozione da Poco, originariamente portata sul palco da Anna Oxa e che nel 1978 conquistò il secondo posto. Non è la prima volta che il brano viene scelto in una serata cover. Nel 2017 fu scelto da Paola Turci, che fece poi uscire il brano anche come singolo.

Ecco la nostra videointervista a meno di due settimane dall’inizio del Festival.

LE VIBRAZIONI DOV’È – ASPETTANDO IL TOUR…

La Direzione d’orchestra sarà affidata a Peppe Vessicchio, una delle icone del Festival di Sanremo. Le Vibrazioni, poi, partiranno per un tour dopo che nel 2019 si sono resi protagonisti di circa 80 concerti davanti a oltre 600’000 persone.

Il nuovo tour prenderà il via il 17 marzo dal Teatro Golden di Palermo e sarà denominato Le Vibrazioni In Orchestra di e con Peppe Vessicchio. Si tratta di uno spettacolo unico, in cui la band presenterà le hits in una chiave inedita, accompagnati da un’orchestra di 20 elementi, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal Maestro Vessicchio.

Ecco le date:

17 Marzo – Teatro Golden, Palermo

18 Marzo – Teatro Impero, Marsala (Trapani)

19 Marzo – Teatro Metropolitan, Catania

23 Marzo – Teatro Alfonso Rendano, Cosenza

24 Marzo – Teatro Apollo, Lecce

25 Marzo – Teatro Team, Bari

30 Marzo – Teatro Massimo, Pescara

2 Aprile – Teatro Augusteo, Napoli

3 Aprile – Gran Teatro Geox, Padova

7 Aprile – Teatro Tuscanyhall, Firenze

8 Aprile – Teatro Nazionale, Milano

15 Aprile – Teatro Politeama Genovese, Genova

16 Aprile – Teatro Europauditorium, Bologna

17 Aprile – Teatro Colosseo, Torino

20 Aprile – Auditorium Parco Della Musica – Sala Sinopoli, Roma

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di Chiara Mirelli