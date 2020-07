E’ uscito la scorsa settimana Facci Caso, il nuovo singolo de La Camba. La cantautrice per la prima volta si presenta con uno pseudonimo (il suo nomignolo) e non con il suo come e cognome, ovvero Federica Camba (ne abbiamo parlato Qui).

Sono passati 7 dall’uscita del suo precedente album e da allora la musica è radicalmente cambiata, soprattutto per le modalità di fruizione. Ciò che non si modifica è la passione, il coinvolgimento per ogni singolo aspetto della produzione, così come si può ascoltare nel nuovo singolo.

Facci Caso, un inno alla voglia di vivere che parla di come si dia troppo spesso per scontata la felicità, si caratterizza anche per un sound insolito, in cui la voce de La Camba non fa altro che amplificare un importante messaggio.

Il brano è stato lanciato anche con una travolgente challenge su TikTok e con una campagna social alla quale hanno preso parte molti artisti che negli anni hanno collaborato con La Camba. Alessandra Amoroso, Marco Masini, Nek, Elodie, Noemi, Luca Carboni e anche Sandra Milo hanno registrato un video messaggio interpretando un frammento del brano.

Facci caso, che è entrato nella playlist di Radio Italia, è accompagnato da un videoclip prodotto da Da1OProduction Srl.

VIDEOINTERVISTA A LA CAMBA

Abbiamo contattato via Skype La Camba per una videointervista di presentazione del progetto e una chiacchierata a 360 gradi.