Videointervista Junior Cally: Deviazioni il nuovo album dopo il rehab. E su Sanremo: "aspetto le scuse di Amadeus..."

Junior Cally, all’anagrafe Antonio Signore, è tornato a far parlare di se e lo fa con la musica e un ritorno in grande stile con ‘Deviazioni‘, il nuovo album arrivato dopo due anni di crisi artistica e umana.

Ai nostri microfoni ci ha raccontato ogni aspetto di questa sua rinascita, partendo dal fatto che tutto è nato dopo la fase del rehab:

“E’ stato un periodo di crisi profonda. Alcol, droga, qualsiasi cosa e ho avuto la fortuna di ritrovarmi con mio fratello e la mia fidanzata, Margherita, ad aiutarmi. Avevo scritto, prodotto, registrato e annunciato la data di uscita di un album ma, dopo il rehab, ho fatto la pazzia. Ho cancellato tutto e ho ricominciato da capo. Da lì è nato ‘Deviazioni'”

Un album in cui si parla di ciò che Junior Cally ha passato per filo e per segno, senza limiti e senza nascondere nulla. La regola è quella della sincerità e alla domanda su quale sia la canzone-manifesto Antonio è chiarissimo:

“A chi vuole conoscere davvero la mia storia dico di partire da ‘Disturbo Ossessivo Compulsivo‘. In questo brano spiego tutto senza problemi, senza filtri, perché il pubblico merità di sapere la verità.”

JUNIOR CALLY tra sanremo e NON SOLO

Nella vita di Junior Cally non esiste solo la musica:

“Ho aperto la mia padel farm, ho un bisogno costante di novità, di stimoli, di cose diverse e il padel si è trasforma da una passione a una nuova forma di lavoro. Sono anche un appassionato di investimenti, non vivo solo di musica.”

Un artista a 360° che, però, ha dovuto subire, a suo dire, una profonda ingiustizia due anni fa nel corso della sua prima, e fino a ora unica, apparizione a Sanremo:

“E’ stato angosciante. Per quanto mi riguarda io non ho mai fatto Sanremo, non mi è stato concesso di farlo perché già da prima si parlava solo di tutto ciò che mi ruotava attorno e mai della musica. Le mie esibizioni era già segnate.”

A domanda diretta sull’eventuale desiderio di ritornare nella città dei fiori da concorrente, Junior Cally ha le idee chiare:

“Sì, subito. Aspetto solo una chiamata che penso debba essere doverosa per come sono stato trattato. Vorrei che il direttore artistico mi invitasse in gara come forma di scuse per non avermi permesso di fare Sanremo come tutti gli altri. Io sono qui, lo farei senza problemi”.

A gennaio sarà il momento del ritorno live con due concerti a Milano e Roma: 20 gennaio 2023 all’Alcatraz di Milano e 22 gennaio 2023 al Largo Venue di Roma.