Junior Cally: guida alle canzoni del nuovo album, “Deviazioni”. Un progetto introspettivo che se ne sbatte dei cliché del rap

Junior Cally Deviazioni guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album.

Sono passati più di tre anni dall’uscita di Ricercato, l’ultimo album di inediti pubblicato da Junior Cally che debuttò al primo posto in classifica per poi essere ristampato nel 2020, in concomitanza con il debutto al Festival di Sanremo, nella versione Ricercato? no grazie.

Il 2 dicembre il rapper torna con Deviazioni, disco fuori per Epic / Sony Music Italy che arriva dopo un periodo di vita difficile che lo ha visto cadere nelle tenebre e poi risorgere. Il progetto rappresenta quindi un viaggio esistenziale in musica, introspettivo e intimo, fuori dagli stereotipi del rap.

Junior Cally accompagna l’ascoltatore nelle pieghe più intime della sua vita e della sua psiche in un viaggio esistenziale, introspettivo e trasparente, che tocca tematiche personalissime e profondamente sincere. Dalla famiglia alle origini, dalla provincia all’amore, passando per la salute mentale.

DEVIAZIONI è il terzo album in studio per il rapper e segna un cambiamento radicale anche nella scrittura, più matura e con una rinnovata attenzione ai testi che vanno fuori dagli stereotipi del rap (le pistole, le mamme, la violenza, le donne oggetto…).

Il disco sarà presentato live con due appuntamenti il 20 gennaio all’Alcatraz di Milano e il 22 gennaio al Largo Venue di Roma.

