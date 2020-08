Manca sempre meno all’uscita dell’Ep di Irama Crepe, che arriverà per Warner Music il 28 agosto (ne abbiamo parlato Qui).

Il nuovo progetto discografico del cantautore vincitore dell’ultima edizione di Amici Speciali è composto da 7 tracce. Trovano spazio anche Arrogante, brano uscito la scorsa estate, e Mediterranea, singolo pubblicato lo scorso mese di maggio e che ancora oggi si trova nelle prime posizioni delle classifiche Earone, Fimi e Spotify.

Nell’Ep si possono cogliere più sfumature della personalità artistica di Irama. Il brano Crepe ha tutte le caratteristiche per essere il prossimo singolo, mentre in Bazooka il cantautore esplora il rock con un approccio più naturale e diverso rispetto a quanto ascoltato, per esempio, in Giovani.

Flow può essere definita come la sintesi del percorso musicale dell’artista che nel brano affronta passato, presente e futuro.

Eh Mama Eh è, invece, una ballata dall’inciso travolgente con un testo forte. Uno sfogo e un urlo di un uomo che non ha paura di urlare la sua inquietudine.

L’Ep si chiude con Dedicato a te, pezzo in cui Irama canta accompagnato solo da una chitarra. Una sorta di riappropriazione di una dimensione musicale più intima.

Il filo conduttore di tutto il lavoro è il Kintsugi, una pratica che consiste nell’utilizzo di oro o argento liquido per la riparazione di oggetti in ceramica che si rompono e che, una volta riparati, acquistano un valore maggiore. Una vera e propria metafora del come da una ferita o un’imperfezione possa nascere qualcosa di prezioso e unico.

VIDEOINTERVISTA A IRAMA

Abbiamo incontrato Irama per una videointervista di presentazione dell’Ep Crepe.

IRAMA CREPE – TRACKLIST

1 – Crepe

2 – Bazooka

3 – Mediterranea

4 – Flow

5 – Arrogante

6 – Eh Mama Eh

7 – Dedicato a te

Il 28 agosto uscirà una versione internazionale di Mediterranea. Nel brano, che arriverà con l’obiettivo dichiarato di conquistare il mercato latino, ci sarà un ospite d’eccezione. Si tratta dell’artista americano, ma cresciuto artisticamente a Porto Rico De La Ghetto.