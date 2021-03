Videointervista a Holden: “La miglior descrizione di quest’album la troverete proprio al suo interno”

E’ uscito lo scorso 26 marzo l’album d’esordio di Holden Prologo, un progetto discografico realizzato in collaborazione con Vivo Concerti distribuito da Believe.

Dopo due anni di ricerca e un approfondimento del processo di autoproduzione, il giovane Joseph Carta è pronto per proporre un disco che racchiude una molteplicità di generi di sonorità particolari che, mescolate tra loro, danno vita a uno stile totalmente inedito e personale tra pop, rap e urban contaminate da EDM.

Prologo si compone di 17 tracce, con le quali Holden si presenta e racconta sé stesso e la propria musica. All’interno di questo viaggio trovano spazio anche prestigiose collaborazioni come Coez e Quentin40 nel brano cliché e Gemello in flute.

“Non so da dove iniziare, inizio da qui.

PROLOGO è fuori, finalmente.

Ci ho messo tutto dentro. Ho iniziato a scrivere il copy per l’annuncio dell uscita sei mesi fa mentre lavoravo alla rifinitura dell’album immaginando come sarebbe stato e giorno dopo giorno, silenziosamente, ci siamo arrivati. Ci sono milioni di cose da dire ma l’ho fatto in modo sincero attraverso la musica, per cui la miglior descrizione di quest’album la troverete proprio al suo interno.

‘Prologo’: discorso introduttivo, il capitolo 0, prima dell’inizio, è vostro. Mettetevi due cuffie, chiudete gli occhi, e vi prometto che il messaggio arriverà. Grazie a chi si emoziona con la musica, grazie a chi mi supporta.

[…]

Grazie a chiunque abbia fatto parte nel bene o nel male della mia vita e quindi di questo album. Le mie esperienze , i miei pensieri, il mio impegno, la mia dedizione e le mie sensazioni sono vostre.”

Questo il messaggio postato da Holden sui social.

La copertina di Prologo, a cura di Valerio Bulla, è un chiaro rimando all’importanza e alla presenza costante della musica nel percorso di vita e di crescita di Joseph.

Immortalato in uno studio di registrazione già da bambino, dove tra mixer e console si è pian piano fatto strada costruendo un percorso caratterizzato da un’identità precisa e originale. Un’istantanea ben definita che vuole anche sottolineare quanto Joseph sia stato, ed è, protagonista a 360 gradi del progetto musicale di Holden.

Dalla scrittura dei testi e delle musiche, fino alle produzioni e agli arrangiamenti dei brani racchiusi in Prologo.

Questa la tracklist di Prologo.

01. genesi111 (intro)

02. alieno

03. california 24h

04. va bene così

05. cliché (feat. Coez & Quentin40)

06. fallo tu per me

07. nostalgia

08. roma milano

09. flute (feat. Gemello)

10. paranoie

11. ma tu sei andata via

12. fuck you (3 AM)

13. 105 freestyle

14. accelero ancora

15. se un senso c’è

16. solo polvere

17. buio (outro)

VIDEOINTERVISTA A HOLDEN PROLOGO