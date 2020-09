Sarà disponibile a breve la nuova versione di Mon Amour per il mercato francese. A interpretarla ancora una volta la coppia formata da GIULIA e Samuel Storm, che con il brano originale ha ottenuto risultati importanti. Il videoclip, infatti, viaggia a vele spiegate verso il milione di visualizzazioni.

Il brano originariamente è uscito il 3 luglio scorso (ne abbiamo parlato Qui) e da 8 settimane si trova stabilmente nella Top 100 della classifica radio Earone.

L’approdo in un mercato musicale solitamente ostico nasce per caso. Un produttore discografico francese, in vacanza in Italia, dopo aver ascoltato in radio Mon Amour, se ne è innamorato. Ha contattato e chiesto all’editore Pasquale Mammaro di farne una versione francese intravedendone un potenziale successo oltralpe.

La nuova versione sarà solo in francese a parte il cantato di Samuel che rimarrà in inglese. Il brano sarà rivisitato, quindi, in sole due lingue (51% in francese e 49% inglese) nel rispetto del mercato transalpino che tutela la prevalenza della lingua ufficiale.

“La trovo una lingua meravigliosa con dei suoni particolari. Mi ha piacevolmente colpito il fatto che un discografico francese sia rimasto colpito da Mon Amour dopo un ascolto casuale in radio. Nonostante l’era del web, la radio resta sempre il canale per eccellenza per ascoltare la musica, ancor più durante il viaggio. Non mi aspettavo tutto questo e sono lusingata: ero già felice del grande percorso che ha fatto il brano durante l’estate e forse questo è un segnale chiaro che Mon Amour debba proseguire il suo percorso con nuove forme e linguaggi.”

Queste le parole di GIULIA che prosegue.

“Oggi, devo ammettere che Mon Amour ha superato ogni più rosea aspettativa e la sua rotazione radiofonica mi rende davvero felice. Il suo successo è dovuto a una serie di alchemiche combinazioni cominciate quando Roberto Cardelli mi fece ascoltare la sua idea; la mia passione per il francese mi ha portata ad utilizzarlo per la parte scritta da me, con Piero Romitelli; poi l’incontro, fondamentale, con Samuel Storm. La sua parte in inglese gli ha permesso di esprimersi al meglio. Mon Amour ha trovato la veste ideale, la sua forza e tutta la sua bellezza.”

VIDEOINTERVISTA A GIULIA E SAMUEL STORM MON AMOUR

Mon Amour porta la firma di Roberto Cardelli, Giulia Luzi, Piero Romitelli e Samuel Storm. La produzione esecutiva è di Pasquale Mammaro per l’etichetta Starpoint Corporation, distribuzione Believe. Produzione artistica di Roberto Cardelli.

Abbiamo contattato via Zoom GIULIA e Samuel Storm. Ecco la nostra videointervista.

Foto di Gaetano La Fico per Faeria Studios