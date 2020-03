Il 27 marzo è il giorno dell’uscita del nuovo album di Gianni Bismark Nati Diversi prodotto da G Ferrari, anticipato dal singolo Gianni Nazionale (Ne abbiamo parlato Qui).

Si tratta di un album in cui è chiaro il marchio di fabbrica dell’artista romano, ma con testi ancora più profondi, ma diretti. All’interno del disco featuring e collaborazioni con alcuni dei più importanti del panorama rap nazionale: 2nd Roof, Chris Nolan, Drone126, Enemies, Franco126, Geolier, G Ferrari, Tedua, Sick Luke e Quentin40.

“Il titolo del disco è un omaggio a tutte quelle persone che si sentono vere in un mondo troppo spesso oggi fatto di costruzioni e finzione. Viviamo circondati da falsi ben costruiti che si mostrano ogni giorno sui social network in un modo ma che nella vita reale non assomigliano affatto ai personaggi che si sono costruiti.”

Queste le parole di Gianni Bismark che prosegue:

“Io voglio parlare, raccontare, scrivere per chi come me si sente diverso da tutta questa finzione, si sente uno come tanti, semplice, onesto. Parlo ai miei fratelli e sorelle, e so che ce ne sono tanti là fuori che rivogliono la verità, nei rapporti, nelle storie, nelle immagini…” “Si tratta di tracce pensate e scritte tutte in uno stesso periodo seppur ci sono delle differenze tra loro. Insomma, anche loro sono “nate diverse”. Quando Yoshi e Manusso (gli ENEMIES) l’hanno preso in mano sono stati bravi a metterlo a fuoco trovando la giusta alchimia.”

VIDEOINTERVISTA A GIANNI BISMARK

Abbiamo contattato Gianni Bismark via Skype, per parlare di Nati Diversi, di Re Senza Corona e non solo. Ecco la nostra videointervista.

NATI DIVERSI – TRACKLIST

1. Scherzo rido

2. Nati Diversi

3. Ne hai fatti 100 feat. Tedua,

4. Poche persone

5. La Strada è Nostra feat. Geolier

6. Nse Vedemo Mai

7. Mi Sento Vivo feat. Franco126

8. Quello Vero

9. Negativi feat. Quentin40

10. San Francesco

11. Gianni Nazionale

12. Fateme Santo