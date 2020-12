Gaudiano ha ottenuto l’accesso alla finale di Sanremo Giovani del 17 dicembre dopo aver conquistato il primo posto nella terza puntata di AmaSanremo con Polvere da Sparo (Leave Music / Sony Music).

In quell’occasione ha ricevuto un plauso unanime da parte dei quattro componenti della giuria televisiva che hanno particolarmente apprezzato il brano dedicato al padre scomparso a causa di un male incurabile.

Il cantautore tenterà l’approdo al Festival a tre mesi dal suo esordio discografico avvenuto a settembre con la pubblicazione del 45 giri digitale contenente i brani Le Cose Inutili e Acqua per Occhi Rossi.

“Ragazzi, nel giro di una serata siete stati capaci di alzare un muro di amore incredibilmente grande, che mi ha fatto sentire protetto da tutto. Mentre ero lì a cantare la mia canzone sentivo l’affetto di ognuno di voi con me sul palco. Sono giorni che non dimenticherò mai, e vi dico un segreto: sono felice. Il 17 Dicembre ci aspetta un’altra sfida e io so che sarete di nuovo tutti con me! Ma ora festeggiamo.”

Questo il messaggio postato dal cantautore foggiano sui social dopo il suo approdo in finale. L’artista ha anche parlato di come sta affrontando l’ansia per la serata che si svolgerà al Teatro del Casinò di Sanremo e sarà trasmessa in diretta in prima serata su Raiuno.

“Il modo migliore per non subire l’ansia dell’attesa di un giorno importante, è fare finta che quel giorno non esista. Quindi mi metto qui, in studio a riordinare i miei pensieri, a ridere col mio amico Dave che non ringrazio mai abbastanza, e ad amare la mia vita e le mie fortune.”

VIDEOINTERVISTA A GAUDIANO SANREMO GIOVANI 2020

Abbiamo contattato Gaudiano via Skype per una videointervista nella quale si è parlato di Polvere da Sparo e dell’imminente finale di Sanremo Giovani.