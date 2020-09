Francesco Gabbani Seat Music Awards

Prosegue il 2020 di Francesco Gabbani che, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, gli sta regalando parecchie soddisfazioni.

In occasione del Seat Music Awards il cantautore è tornato sul palco dell’Arena di Verona, in una location che avrebbe dovuto vederlo protagonista di un imperdibile concerto l’8 ottobre 2020, rinviato al 26 aprile 2021 a causa dell’emergenza Covid.

Il Festival di Sanremo 2020 ha portato all’attenzione nazionalpopolare, come dice anche lui, un diverso aspetto della personalità artistica di Gabbani. Molti lo conoscevano per Occidentali’s Karma o per brani più ludici o goliardici. Viceversa ha dato la possibilità al pubblico di conoscere la vera anima del cantautore.

Francesco durante l’estate ha portato in tour lo spettacolo Inedito Acustico (Qui il racconto della data di Alba). L’ultima data prevista è il 10 settembre al Teatro Antico di Taormina. Queste le sue parole sui social.

“In questa estate così strana e diversa, è stato un privilegio poter girare l’Italia in tour ed essere letteralmente sommerso, sera dopo sera, dalle emozioni e dal vostro affetto. Sempre a distanza, ovviamente! Ora siamo arrivati alla fine, il 10 settembre al Teatro Antico di Taormina sarà l’ultima data dell’ Inedito Acustico Tour e io… sento già la nostalgia di tutto questo. Grazie per l’entusiasmo e il calore che mi dimostrate sempre. Vi voglio bene!”

Uno dei partner del Seat Music Awards è Maschio. La cantina veronese nota per il suo prosecco ha simbolicamente assegnato un premio per il sorriso più brillante, riprendendo il claim aziendale “stappa un sorriso”. Proprio Francesco Gabbani è risultato il vincitore.

VIDEOINTERVISTA A FRANCESCO GABBANI SEAT MUSIC AWARDS

Abbiamo incontrato Francesco Gabbani in hotel poche ore prima della sua esibizione sul palco dell’Arena di Verona con il brano Il Sudore ci Appiccica.