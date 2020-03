Il 6 marzo uscirà il nuovo singolo di Federica Carta Bullshit (Island Records). Si tratta di un progetto che, pur arrivando a solo un anno dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo e dalla pubblicazione dell’album Popcorn (ne abbiamo parlato Qui).

Una veste diversa in cui non solo le sonorità sono differenti, ma anche il look e il mood. Una maturità acquisita nel tempo e una sicurezza scaturita da un momento di difficoltà di una giovane donna che ha imparato a fare i conti con la propria imperfezione e con l’autenticità di cui ora può essere fiera.

Bullshit è lo specchio di un cambiamento artistico, ma anche interiore:

“Sto trasformando la mia fragilità in un punto di forza.”

Già nei giorni scorsi Federica aveva scritto sui social un lungo post, preludio di un progetto interessante e di un cambiamento affascinante:

“Ho imparato a bastarmi, a non inseguire più chi non vuole neanche camminare con me.

Per tanto tempo mi sono sentita intrappolata in una relazione che non mi faceva sentire mai abbastanza, fino a quando un giorno, d’improvviso, mi sono svegliata.

Sono felice della persona che sono e oggi voglio proprio celebrare l’amore per me.

Vi invito a fare lo stesso, imparate ad amarvi e lasciatevi amare.”

Il nuovo singolo di Federica Carta Bullshit porta la firma di K Beezy insieme a Katoo (Francesco Catitti), che è anche produttore.

Caratterizzato da un sound urban-pop internazionale, rappresenta lo stato d’animo di Federica dopo una delusione che ha segnato un un punto di svolta fondamentale nella sua vita.

Bullshit è un urlo di indipendenza, la spinta che serve ad ogni ragazza per tornare a credere in se stessa.

VIDEOINTERVISTA A FEDERICA CARTA BULLSHIT

Abbiamo incontrato Federica Carta a pochi giorni dall’uscita di Bullshit. Ecco la nostra videointervista.

Il brano sarà accompagnato da un videoclip girato a New York dal regista Gianluigi Carella in cui viene messa in risalto l’immagine di una donna arrabbiata che non ha paura di essere se stessa.