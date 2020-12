E’ uscito l’album d’esordio di Emanuele Bianco Presente (Fattoria Management, distribuzione Believe Digital).

Il disco si può considerare come una sorta di raccolta dei brani scritti e pubblicati dal cantautore negli ultimi anni. Un progetto completo e allo stesso tempo omogeneo, che mette in risalto testi sinceri e diretti e produzioni curate. Un bel biglietto da visita per l’artista che il pubblico ha conosciuto grazie alle aperture dei concerti di Fabrizio Moro (ne abbiamo parlato Qui).

“Questo disco rappresenta per me un primo traguardo importante. Un agglomerato di emozioni che attraversa gli ultimi anni della mia vita. Finalmente un sogno che si realizza, anche se non lo avrei mai immaginato così. In quest’ultimo anno sono successe cose imprevedibili, ma si sa che la vita spesso non va come pianifichiamo. Questa pandemia ha scombussolato i piani di tutti e non ha risparmiato nessuno. Non sarà un’uscita classica, non ci saranno instore tour o live, ma comunque per me sarà un’uscita speciale, indelebile.”

Questo il messaggio di Emanuele Bianco che così spiega la nuova uscita discografica. Il cantautore, poi, prosegue.

“Ora che il disco è uscito però mi sento come se avessi finito di correre una maratona e l’unica cosa che riesco a scrivere è grazie a tutti.”

Il singolo scelto per il lancio del progetto è Il mondo non risparmia. Meritano una menzione speciale i brani Un ritornello che non ha mai fine, A Modo Mio e Manchi, dedicata all’amico Cranio Randagio.

Questa la tracklist di Presente.

1 – Un Ritornello Che Non Ha Mai Fine

2 – Il Plurale Delle Cose

3 – Buona Fortuna

4 – Lei

5 – Sotto La Torre Eiffel

6 – Cara Sofia

7 – Il Mondo Non Risparmia

8 – La Mia Terra

9 – Basti Tu

10 – Tu Sei

11 – I Ragazzi Dei Portici

12 – Manchi

13 – Presente

14 – Resta Con Me

15 – A Modo Mio

VIDEOINTERVISTA A EMANUELE BIANCO PRESENTE

Abbiamo contattato via Zoom Emanuele Bianco per una videointervista di presentazione di Presente.