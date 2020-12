Davide Shorty ha superato la selezione di AmaSanremo conquistando il secondo posto nella quinta puntata del programma con Regina.

Il singolo Regina è stato molto apprezzato dal pubblico, mentre la giuria televisiva ha espresso giudizi non sempre condivisibili. L’artista ne ha parlato sui social con un lungo post.

Un messaggio chiaro e diretto di un artista che musicalmente ha le idee chiare e un percorso solido.

Davide Shorty quattro anni fa ha conquistato il terzo posto a X-Factor e da diversi anni vive a Londra. Un’attitudine che lo ha portato a cercare uno stile personale, che si può ascoltare nel brano Regina.

“Ricordarsi di praticare la gratitudine anche nei momenti in cui sembrerebbe più scontato dire grazie, è davvero fondamentale.

Secondo me Giovedí notte è successa una magia…eravate tutti con me sul palco, tutti con me ad ascoltare e sentire insieme quelle emozioni.

Vi sembrerà assurdo alla luce dei commenti che mi sono stati rivolti, ma la verità é che per la prima volta in vita mia mi sono sentito compreso, perché sono esattamente la fusione degli elementi che amo, e mi sono sentito profondamente libero nel ribadirlo.

Il vostro amore e supporto mi arriva forte e chiaro, e mi stimola costantemente a inseguire la migliore versione di me stesso.

Per questo, vi ringrazio profondamente.

Infine voglio fare un ringraziamento particolare al mio team, senza il quale tutto ciò sarebbe ancora solo un sogno.

Ci vediamo in diretta su @rai1official il 17 Dicembre dal teatro del Casino di Sanremo, per la finale di Sanremo Giovani.

One love.”