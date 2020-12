E’ uscito ormai un mese fa il nuovo singolo di Dario Gay Inno della Pettegola. Un inedito progetto artistico in cui il cantautore duetta con Mauro Coruzzi (Platinette), in un brano dedicato a Franca Valeri, scomparsa la scorsa estate.

La collaborazione tra i due eclettici artisti arriva dopo una lunga amicizia e segna l’inizio di una nuova fase. Dario Gay e Mauro Coruzzi hanno scelto di interpretare insieme Inno della Pettegola. Un trascinante brano reggaeton prodotto da Marco Guarnerio, scritto da Dario Gay e Giovanni Nuti.

Il progetto è anche sostenuto da Stefania Bonfadelli, figlia di Franca Valeri, e vuole essere un omaggio all’attrice, che con i suoi personaggi (tra i più noti la Sora Cecioni e la Signorina Snob) ha rappresentato in maniera surreale l’arte del pettegolezzo.

“Quando Dario mi ha proposto la canzone, ho subito pensato che potesse suonare come un omaggio a Franca Valeri non tanto per il ruolo della pettegola, ma perché il pettegolezzo andando di bocca in bocca sembra essere trasmesso per telefono, come le famose telefonate di Franca da la Sora Cecioni, a Cesira la manicure.

La canzone ha al tempo stesso, un’ironia devastante sottolineando come, oggi più che mai, ci siano persone che del pettegolezzo fanno una ragione di vita, un’arma. Proprio di recente Papa Francesco, in occasione di un Angelus si è occupato di questo tema, affermando che ‘Sparlare di qualcuno ‘chiude il cuore’ e che ‘Il chiacchiericcio è peggio del Covid’.

Questa canzone, invece, ha il solo scopo di fare sorridere su chi inventa, architetta e pregusta piccole vendette che al massimo fanno venire disturbi di stomaco, come dice la canzone. A me il disturbo di stomaco, se mai lo avessi avuto, lo avrebbe fatto passare. L’importante è che il pettegolezzo non sia devastante ma sia leggenda: Inno della pettegola è già una leggenda.”