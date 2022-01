Videointervista d Ivan Cattaneo, da quasi 50 anni fiero di essere una voce fuori dal coro... dal no a Sanremo al brano "rubato" a Celentano

Chi c’era negli anni ’80 sa che Ivan Cattaneo ne è stato un assoluto protagonista, pur senza mai inflazionarsi o rinunciare al suo senso artistico. Non ha certo rifuggito il successo o la popolarità, ma quando qualcuno voleva fargli percorrere un binario prestabilito ha sempre saputo girare le spalle ed imboccare una strada non asfaltata ma che significasse per lui libertà.

Ed oggi ci racconta tutto in questa sincera videointervista, dagli esordi tutti rock e col mito di Frank Zappa in testa, alla stima dei cantautori grandi degli anni 70, di alcune dive della canzone, passando poi per le cover che lo hanno reso iconico e per quel contratto che ha voluto risolvere per non restare prigioniero del sistema.

Nel mezzo il coraggio di dire no a Sanremo, la canzone rubata per vezzo a Adriano Celentano per poi scoprire che lui invece l’aveva bocciata, e l’arte, la passione pittorica e le grandi differenze fra una tela ed una canzone, entrambe sue creature ma poi estremamente diverse.

Ed oggi il compleanno importante per il suo inedito più famoso, quella Polisex che nel 1980 ha permesso di intravedere tutta la personalità del cantautore bergamasco, che non ha mai voluto essere qualcosa di diverso da quello che è, non avrebbe potuto.

La promozione di questo esclusivo supermix, disponibile in vinile e cd, oltre che su tutte le piattaforme, è stata chiaramente ostacolata dalla pandemia. Tuttavia non si è persa la curiosità attorno al progetto tanto che Ivan spera di poterlo portare in tour, assieme a tutti gli altri suoi successi, la prossima estate.

Ed allora sedetevi per un po’ e godete delle tante, fidatevi tantissime curiosità di cui Ivan Cattaneo ci ha raccontato. Abbiamo diviso in due parti la video intervista perché le cose da scoprire su Ivan sono davvero tantissime.

IVAN CATTANEO VIDEOINTERVISTA PARTE 1

PARTE 2