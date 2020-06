E’ uscito lo scorso 19 giugno Ma Tu (Sony Music), il nuovo singolo di Comete, pseudonimo di Eugenio Campagna, cantautore conosciuto nella scorsa edizione di X Factor.

Il brano spiega distintamente la difficoltà di queste ultime settimane così strane, ma con un tocco di spensieratezza. Un racconto reale in cui si avverte la comprensibile inquietudine del momento e anticipa un’estate diversa. Un momento in cui siamo irrimediabilmente in bilico tra la paura ci ciò che è stato e la curiosità per ciò che sarà. Una situazione in cui è palese la voglia di abbracciarsi e di incontrarsi dopo i mesi trascorsi soli con se stessi.

“Stavo finendo a parlare coi muri di casa, dentro lo schermo la faccia si incastra col cuore che trema, Ma tu …. probabilmente quel ‘ma tu’ è la soluzione a tutto questo, alla faccia che si incastra nello schermo, l’unico modo che abbiamo avuto per sentirci vicini. ‘Ma tu’ è la possibilità che abbiamo per sentire qualcosa di nuovo, per provare insieme a vedere o immaginare un’altra estate, un altro mare.”

Queste le parole di Comete per descrivere il nuovo singolo.

Il brano arriva dopo l’ottimo riscontro di En e Xanax, la cover del brano di Samuele Bersani che Eugenio Campagna già aveva presentato a X Factor riuscendo a fare breccia nel cuore dei giudici e del pubblico (Ne abbiamo parlato Qui).

VIDEOINTERVISTA A COMETE EUGENIO CAMPAGNA

Abbiamo contattato Comete via Skype per una videointervista di presentazione del progetto musicale.