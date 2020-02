E’ uscito per l’etichetta Honiro Ent SOS, il primo album della giovane artista Ciao Sono Vale, anticipato dal brano Singolo d’Amore e prodotto da Matteo Costanzo.

Ciao sono Vale, già vista sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma (Qui la nostra videointervista realizzata in Piazza San Giovanni), pone una particolare attenzione alla scrittura dei testi che si mescolano con una musica in cui si possono riconoscere atmosfere rap e pop.

I brani, con testi che evocano immagini nitide e ben distinte, raccontano di emozioni vissute in prima persona. Una presentazione di un animo sensibile, ma deciso in cui la fragilità dell’artista costituisce un valore aggiunto.

All’interno di SOS ci sono tutti i singoli, tra cui la intensa Tre Assassine (Qui il nostro articolo).

”SOS è il titolo del mio primo album, “Save Our Souls’ = ‘Salvate le nostre anime’”.

Ho 21 anni, ma credo di aver vissuto parecchio nella mia vita. Ho avuto tantissime esperienze di ogni genere, sia a livello artistico che personale, credo che “SOS“ racchiuda ogni mio singolo dolore, ogni mia singola riflessione. Il mio percorso non è mai stato facile, spesso la gente ha cercato di cambiarmi e di soffocarmi.



Ci sono stati periodi in cui non mi era chiaro nulla, periodi in cui le canzoni mi venivano scritte e chiudevo nello stomaco la mia libertà espressiva, periodi in cui pensavo di non riuscire a liberarmi dal male che, piano piano, mi logorava.

SOS è un grido a voce alta che dice ‘ce l’ho fatta!’

Ce l’ho fatta a prendere la penna in mano, riempire fogli e fogli per dar vita ai miei brani e, questo per me è già un successo.



Sono riuscita – continua Ciao sono Vale – dopo anni a farmi valere e trovare un team che ama la mia personalità, il mio look strano, il mio modo di cantare e parlare nei brani, il mio modo singolare di scrivere e interpretare, mi hanno dato un’opportunità enorme restando ME STESSA.

Questa per me è la cosa più importante, non smetterò mai di ringraziarli per avermi capito e per credere in me nonostante il percorso che ho in mente sia molto difficile e diverso da quello che in Italia nella maggior parte dei casi viene proposto.



In poche parole l’album ha una coerenza: la personalità, la cosa più importante in una persona secondo me, credo sia giusto che ognuno di noi possa esprimersi come meglio crede.



Ringrazio chiunque abbia creduto in me dal giorno zero, i primi fan che ancora sono qui ad ascoltarmi e a volermi bene, la mia famiglia, la mia ragazza, i miei amici e tutte le persone che hanno lavorato insieme a me continuando a farlo con la mia stessa anima e passione.



Spero che questo disco possa aiutarvi e sostenervi sempre, è quello che la musica fa con me, giorno dopo giorno.”