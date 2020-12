Avincola tornerà sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo il 17 dicembre per provare l’approdo al Festival di marzo.

Il cantautore romano lo scorso anno ha sfiorato il palco dell’Ariston, risultando battuto all’ultimo respiro nell’ultima sfida della puntata di Sanremo Giovani. Un anno fa la spuntarono gli Eugenio in Via di Gioia che con la loro Tsunami riuscirono ad avere la meglio su Un Rider.

Ora Avincola riprova ad accedere al Festival con Goal!, una canzone d’amore molto apprezzata dalla giuria televisiva nella quarta puntata AmaSanremo e in particolare da Morgan (ne abbiamo parlato Qui).

Questo il messaggio postato dell’artista sui social il giorno dopo aver conquistato la finale di Sanremo Giovani.

Attualmente Avincola sta lavorando anche a un nuovo album, sperando possa uscire nel 2021 dopo il Festival di Sanremo.

“‘GOAL!’ è la metafora di come tutto possa cambiare in un attimo. ⠀

⠀

Arriva il giorno in cui bisogna lasciarsi la panchina alle spalle e giocare la propria partita. Si può entrare in campo anche al novantesimo minuto e capovolgere il risultato.”