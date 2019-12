E’ uscito Beige, l’album che segna il ritorno della raffinata cantautrice e interprete Amalia Grè. 11 tracce racchiuse in un titolo che riassume una precisa idea di jazz.

Beige è stato anticipato dal singolo Goodbye Pork Pie Hat, brillante rivisitazione del classico jazz di Charles Mingus reso celebre da Joni Mitchell (Ne abbiamo parlato Qui). La scelta del singolo non è casuale. Si tratta del brano che ha avvicinato l’artista al jazz e che dopo tempo ha riascoltato in una sera d’estate a San Francesco al Prato a Perugia suonato dall’orchestra di Gil Evans.

Tutti gli 11 brani scelti da Amalia sono stati riadattati e riarrangiati secondo il uno stile personalissimo, cucendo addosso ad ogni canzone una nuova veste, ovvero creandone una personale rivisitazione che mantiene i classici standard, ma è arricchito da suoni contemporanei e moderni.

“L’ho ristrutturato, destrutturato e ne ho fatto casa mia, con ritmiche e strutture personali.”

L’ultimo album di inediti di Amalia Grè risale al 2006, quando uscì Per Te, poi ripubblicato in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Amami per Sempre. Nel 2008 ha, poi, reso disponibile l’interessante album di remix Minuta vs Amalia Grè, realizzato insieme al gruppo di Dj Svizzeri Minuti. Lo stesso anno prestò la sua voce per il brano Volerai, colonna sonora del film d’animazione Disney Trilli.

Alla sua attività discografica ha associato una forte propensione al live, che le ha permesso di esibirsi sui palchi di tutto il mondo. Amalia Grè è anche pittrice ed espone le sue opere in diverse mostre d’arte.

VIDEOINTERVISTA AD AMALIA GRÈ

Abbiamo incontrato Amalia Grè a Milano, in occasione di una giornata dedicata alla promozione del nuovo album Beige.

BEIGE – TRACKLIST

1. Goodbye Pork Pie Hat

2. You Go To My Head

3. My Foolish Heart

4. After You’re Gone

5. I’ll Write A Song For You

6. Autumn Leaves

7. Body And Soul

8. S’posin

9. The Good Life

10. Autumn In New York

11. I Don’t Want To Set The World On Fire