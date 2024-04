Intervista agli Ex-Otago: “Auguri è un invito a coltivare la solitudine, il dubbio e la curiosità”

A distanza di cinque anni dall’uscita del precedente album, “Corochinato!“, gli Ex-Otago tornano con nuova musica e presentano “Auguri” (Capitol Records Italy / INRI), un disco dalle atmosfere intimiste, pensato per allontanarsi dalle macerie della vita quotidiana e riscoprire la semplice verità di un cielo blu, immenso e incommensurabile, che invita ad abbracciare la propria umanità con una nuova leggerezza.

Ed ecco che, con un totale di dieci tracce, gli Ex-Otago danno vita a un album di esperienza delicatissimo, che intreccia intimi racconti di relazioni e avventure umane in cui riconoscersi.

Contribuiscono, infine, ad arricchire il disco alcune preziose collaborazioni, tra le quali possiamo annoverare quella con Fabri Fibra in “Mondo panico“, quella con Olly in “Non credo più a niente” e quella con i Coma_Cose in “Soli“.

“AUGURI”, VIDEOINTERVISTA AGLI EX-OTAGO

EX-OTAGO, AUGURI TOUR ESTATE 2024: LE DATE

I brani contenuti all’interno di “Auguri” risuoneranno dal vivo in occasione dell’Auguri Tour Estate 2024, prodotto da Magellano Concerti, che prevede anche un imperdibile live – “Tu non tradirti mai” – nella città natale della band, ovvero Genova.

Di seguito riportiamo tutte le date del tour ad ora annunciate:

Sabato 25 maggio 2024 – Milano, MI AMI Festival

Giovedì 6 giugno 2024 – Cagliari, Ateneika (ingresso gratuito)

Venerdì 14 giugno 2024 – Bologna, Oltre Festival

Venerdì 21 giugno 2024 – Arsita (TE), Dlen Dlen Festival

Sabato 22 giugno 2024 – Vicenza, Lumen Festival (ingresso gratuito)

Domenica 23 giugno 2024 – Ivrea (TO), Apolide Festival

Mercoledì 26 giugno 2024 – Salerno, Limen Festival

Venerdì 12 luglio 2024 – Genova, Arena del Mare

Giovedì 18 luglio 2024 – Roma, Villa Ada Festival

Sabato 20 luglio 2024 – Conversano (BA), Casa delle Arti

Giovedì 5 settembre 2024 – Castel Fiorentino (FI), Festa della Birra Castellana (ingresso gratuito)

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI