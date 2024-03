Ex-Otago, la band annuncia l’uscita del nuovo album “Auguri”

Dopo quattro anni di silenziosa e intensa gestazione – attraversati da crescita personale, superamento di sfide, nuove esperienze e saluti significativi – gli Ex-Otago annunciano l’uscita del loro nuovo album di inediti, “Auguri“, la cui pubblicazione è prevista venerdì 12 aprile per Capitol Records Italy / INRI (qui il preorder del vinile, che include una sorpresa speciale per i fan: una canzone disponibile solo in questo formato).

“Auguri” è un titolo dalla doppia valenza. Da un lato, è un brindisi appassionato alla vita autentica, che ben si adatta alle situazioni più fortunate. Dall’altro, è un commento sarcastico, che anticipa circostanze dall’esito incerto.

Un grande e atteso ritorno, frutto dell’evoluzione di ogni membro della band, che ha contribuito a dar vita a un album di esperienza delicatissimo in cui ciascun brano dipinge un microcosmo dell’esistenza umana.

Le dieci tracce della tracklist raccontano storie di vita particolari, che si intrecciano in narrazioni straordinarie di esistenze ordinarie. Uno specchio che riflette spigoli e curve della realtà, in cui la band si immerge alla ricerca di un senso di appartenenza, nella straordinaria ordinarietà della vita quotidiana. Questo instancabile viaggio tra le connessioni umane si manifesta anche attraverso le preziose collaborazioni che arricchiscono il disco: insieme a Mondo Panico feat. Fabri Fibra, anche gli inediti featuring con Olly in Non credo più a niente e con i Coma_Cose in Soli, che vanno a completare un percorso trasversale a diversissimi volti del pop autorale italiano.

EX – OTAGO, “AUGURI”: LA TRACKLIST

⁠Mi sei mancata (Quiete) ⁠⁠John Fante [esclusiva del vinile] ⁠⁠Non credo più a niente (feat Olly) ⁠⁠Esseri speciali ⁠⁠Con te ⁠⁠Soli (feat Coma Cose) ⁠⁠Mondo Panico (feat Fabri Fibra) ⁠⁠La puzza della città ⁠⁠Forse non si può ⁠⁠Stronzate

Qui per il per order della versione in vinile(In qualità di Affiliato Amazon il nostro sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei).

EX-OTAGO, AUGURI – TOUR ESTATE 2024: IL CALENDARIO

I brani contenuti all’interno di “Auguri” risuoneranno dal vivo in occasione dell’Auguri – Tour Estate 2024, che vedrà gli Ex-Otago protagonisti di 10 appuntamenti live prodotti da Magellano Concerti, tra i quali spicca l’imperdibile concerto dedicato alla città natale della band: Tu Non Tradirti Mai, che scalderà il cuore di Genova all’Arena del Mare il prossimo 12 luglio 2024.

Sabato 25 maggio 2024 – Milano, MI AMI Festival

Giovedì 6 giugno 2024 – Cagliari, Ateneika (ingresso gratuito)

Venerdì 14 giugno 2024 – Bologna, Oltre Festival

Venerdì 21 giugno 2024 – Arsita (TE), Dlen Dlen Festival

Sabato 22 giugno 2024 – Vicenza, Lumen Festival (ingresso gratuito)

Mercoledì 26 giugno 2024 – Salerno, Limen Festival

Venerdì 12 luglio 2024 – Genova, Arena del Mare

Giovedì 18 luglio 2024 – Roma, Villa Ada Festival

Sabato 20 luglio 2024 – Conversano (BA), Casa delle Arti

Giovedì 5 settembre 2024 – Castel Fiorentino (FI), Festa della Birra Castellana (ingresso gratuito)

I biglietti delle nuove date dell’Auguri – Tour Estate 2024 sono già disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati (qui tutte le info).