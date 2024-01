Gli Ex-Otago tornano con una ballad alla ricerca del senso di appartenenza in una città caotica e vittima del caro affitti

Ex-Otago La Puzza della città testo significato. Fuori da giovedì 11 gennaio per Capitol Records Italy/INRI il nuovo singolo degli Ex-Otago, “La Puzza della città“.

Il brano arriva un lungo periodo di silenzio della band, dal 2020 al 2023, in cui il leader Maurizio Carucci ha lanciato il suo primo album da solista. Ora dopo i singoli “La Fine“, “Con te” e “Mondo Panico” feat. Fabri Fibra è tempo di un nuovo tassello di avvicinamento al nuovo album degli Otaghi.

Tra l’altro il gruppo è reduce da un“Club Tour 2023” che ha collezionato diversi sold out nei principali club italiani il tutto in attesa di “TU NON TRADIRTI MAI”, il live dedicato alla città natale della band, Genova, che si svolgerà all’Arena del Mare il prossimo 12 luglio 2024.





EX OTAGO LA PUZZA DELLA CITTÀ SIGnIFICATO DEL BRANO

Tornando al singolo “La Puzza della città“, ci troviamo di fronte ad un’intensa ballad che esplora con intima leggera la disperata ricerca di un senso di appartenenza in una “stupida città piena di cose da fare“.

“Dove sei?/Ti devo dire una cosa/Cosa fai?/Ti sto pensando un’altra volta”

Il brano è molto attuale e racconta un un contesto segnato dal caro affitti e dalla trasformazione urbana – fattori che mettono a rischio la dimensione umana del vivere in comunità – la metropoli disegna scenari sterili che molti cittadini sono costretti ad affrontare quotidianamente.

Questa ricerca instancabile trova la sua conclusione in una casa, tessuto di sentimenti, persone e relazioni, un rifugio anche “in questo pomeriggio nero”, un luogo sia interiore che fisico dove dare forma alla propria vita.

EX OTAGO LA PUZZA DELLA CITTÀ TESTO E AUDIO

