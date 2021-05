Videointervista a Will: “Sono convinto che ‘Bella Uguale’ ci regalerà belle soddisfazioni”

Will Bella Uguale

Will, dopo la fugace apparizione a X Factor 2020 e il riscontro più che positivo del brano Estate, torna con un nuovo singolo intitolato Bella Uguale.

“Più canto questa canzone e più mi viene voglia di sentirla cantare a voi, credo possa essere la vera destinazione di questo suo viaggio incredibile.”

Queste le parole per descrivere Estate, ma anche per lanciare idealmente la volata al nuovo pezzo, prodotto da Merk & Kremont. Bella Uguale mette in risalto la capacità del giovane artista di mescolare le caratteristiche delle musica di matrice più anglosassone con il cantautorato italiano.

Un pezzo che nasce da un ricordo e racconta di un fugace amore estivo (ne abbiamo parlato Qui).

“Finalmente, dopo tempo siamo tornati.”

Questo il messaggio postato sui social dal giovane cantautore, che per il lancio del pezzo ha scelto una strategia piuttosto insolita.

“Per ricambiare alcuni di voi della pazienza ho deciso di venirvi a trovare di persona per farvi sentire il pezzo in anteprima!”

Un modo per poter ascoltare il brano prima della pubblicazione e che ha ottenuto un successo notevole.

VIDEOINTERVISTA A WILL BELLA UGUALE

Abbiamo incontrato virtualmente Will per una videointervista di presentazione del nuovo singolo Bella Uguale.