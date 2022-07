Videointervista a Virginio, artista ed autore in grandissimo fermento... dall'Italia al Sudamerica

Intervista video a Virginio a cura di Fabio Fiume.

Nonostante lo abbia incontrato per una video intervista meno di un anno fa in occasione dell’uscita del singolo Brava gente, reincontro Virginio con vero piacere anche perché, le cose accadute in questo anno, sono diverse e molto interessanti.

L’artista ed autore di Fondi ( Latina ) è infatti da un bel periodo affetto da un fermento compositivo che, dopo qualche anno di difficoltà, ha finalmente trovato una canalizzazione potente verso la sua definitiva affermazione personale.

Già, perché come autore Virginio ha già firmato diverse hits e per alcuni artisti finanche di grido internazionale, come Laura Pausini e Kylie Minogue, fra gli altri.

Adesso però, oltre che ai nastri di partenza con diverse cose scritte per altri, come ci confessa nella videointervista, la sua carriera come artista ha subito un nuovo start che arriva da terre lontane, di cui lui stesso ci racconta qui.

Tutto è cominciato con quel brano che il sottoscritto, appena un anno fa, nelle pagelle, descrisse come perfetto per l’artista, quella “Rimani“ che in tanti avrebbero voluto, ma che il Simonelli ( Virginio Simonelli è il suo nome completo ndr ), ha invece deciso di tenere per se, di concedersi quella possibilità.

Poi è arrivata Brava Gente, brano molto amato dalla radio, la versione in spagnolo di Rimani e oggi il nuovo singolo, M’incanta.

Il tutto lo trovate proprio raccontato qui, assieme ad una serie di aneddoti e curiosità che davvero vale la pena ascoltare.

Ecco a voi la videointervista a Virginio.