Videointervista a Santoianni: l'idea dell'album da arricchire, la voglia di scrivere anche per altri e quei talent per bambini che...

Videointervista a Santoianni a cura di Fabio Fiume.

Lo abbiamo conosciuto artisticamente in età adolescenziale come Donato Santoianni, uno dei giovani partecipanti al talent condotto da Antonella Clerici, Ti lascio Una Canzone.

Poi Santoianni artisticamente oggi semplicemente così, di strada ne ha fatta tanta, prendendo da subito le distanze da un mondo che non gli confaceva tanto e che, per sua stessa ammissione, forse non ha nemmeno saputo sfruttare come avrebbe dovuto.

Il tutto per approdare fondamentalmente alla sua espressione naturale, la scrittura; un lavoro introspettivo in cui ha trovato il modo di sapersi spiegare, di raccontare le emozioni a modo suo ed anche di correggersi, cercando un suono sempre più giusto per lui.

E ci racconta della amicizia e collaborazione con Ron e di quanta musica abbia ascoltato grazie ai suoi genitori, figli musicali degli anni 80, tanto che probabilmente è proprio ciò che ha ascoltato da bambino ed inconsapevolmente a tornargli naturale come espressione stilistica oggi, quando è alle porte la pubblicazione di un nuovo album, Main Artist, di cui ci tiene anche a spiegare il perché del titolo.

E allora per tutto questo e molto di più vi invito a curiosare in questa amabile chiacchierata fra me e Santoianni. Proprio oggi, 12 maggio, esce tra l’altro per Pioggia Rossa Dischi/ADA Music Italy, il suo nuovo singolo, Arci.

Videointervista a Santoianni