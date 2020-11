E’ uscito l’album di Palmitessa No Feat (One Fingerz / Polydor / Universal Music), un disco controcorrente in cui si possono riconoscere riferimenti alla musica italiana affrontati con un approccio decisamente internazionale.

No Feat si caratterizza già dal titolo, che racchiude la volontà di non seguire le mode, ma un mood artistico ben delineato, così come una direzione precisa.

“In un periodo in cui tutti fanno feat, io faccio il contrario.”

Un disco completo, che anticipa i tempi e che trova nel perfetto incastro tra testi e produzioni un peculiare valore aggiunto.

Palmitessa, già autrice di testi, si è fatta conoscere quest’anno nella veste d’interprete con i singoli Cool, A Tempo e Antidoto. In questi brani ha svelato la sua scrittura ricca di giochi di parole, a volte sfacciata, irriverente e senza filtri, ma sempre accompagnata da una vena ironica che la contraddistingue e che accompagna l’intero album d’esordio.

I brani, scritti dalla stessa artista, sono prodotti da diversi producer tra cui Yves The Male, Frenkie G, Simone Privitera e Danti che figura anche come autore in alcuni brani dell’album, insieme a Davide Napoleone, autore, con Palmitessa, del brano Bloody Mary.

Dal 17 novembre è online anche il video di Hai Low View, diretto da Fabrizio Conte.

“Il concept del video l’abbiamo pensato un pomeriggio in studio insieme a Fabrizio Conte. Volevamo rappresentare la sfiga, infatti tutto il video si basa su credenze superstiziose come passare sotto una scala aperta, gatto nero, cappello sul letto, sale sul tavolo e via dicendo. Diciamo che noi non ci siamo fatti mancare niente e abbiamo aggiunto anche un playback sul tettuccio di un carro funebre, da premettere che ero a mezza manica e fuori c’erano circa -234°, mancava poco e sarei morta davvero.”

Queste le parole di Palmitessa per descrivere il nuovo videoclip.

NO FEAT

Questa la tracklist di No Feat.

600K

(Prodotta da: Yves the Male)

ANTIDOTO

(Prodotta da: Frenkie G)

HAI LOW VIEW

(Prodotta da: Yves the Male)

FOTTUTA DROGA

(Prodotta da: Yves the Male)

BALLO DA SOLA

(Prodotta da: Yves the Male)

A TEMPO

(Prodotta da: Yves the Male, Simone Privitera)

BLOODY MARY

(Prodotta da: Yves the Male)

COOL

(Prodotta da: Danti)

VIDEOINTERVISTA A PALMITESSA NO FEAT

Abbiamo incontrato virtualmente Palmitessa per una videointervista via Zoom.