Classifiche di Vendita Fimi Settimana #50: Ligabue e Claudio Baglioni scalzano Sfera Ebbasta

Le classifiche di vendita Fimi premiano Ligabue e Claudio Baglioni che scalzano Sfera Ebbasta. Tra i singoli svetta Mariah Carey.

Festival di Sanremo 2020. Sono iniziate le telefonate con i sì e i no di Amadeus

Alcuni degli artisti che hanno presentato una canzone (oltre 300 brani) hanno ricevuto le prime chiamate dal direttore artistico.

Classifica Spotify Settimana #50: guidano Sfera Ebbasta e Matteo Romano

La classifica Spotify Top 20 premia ancora una volta Sfera Ebbasta che occupa le prime tre posizioni e 5 pezzi tra i primi 9, ma la sorpresa è Matteo Romano.

Classifica Radio Earone Settimana #50: la coppia Ligabue-Elisa dopo 14 anni torna in vetta

Volente o Nolente di Ligabue ed Elisa guidano una chart dove la musica italiana piazza 4 brani nelle prime 4 posizioni. Timido ingresso per Achille Lauro.

X Factor 2020 vince e Alessandro Cattelan annuncia l'abbandono del programma. Ecco resoconto e pagelle della finale del talent show di Sky

La quattordicesima edizione del programma musicale di Sky si è conclusa. Ecco i dettagli.

Anteprima Video: la staticità e la noia nella clip che accompagna “Bla Bla Bla” di Neno

Da oggi in radio il nuovo singolo di Neno Bla Bla Bla. Il videoclip diretto da Federico Melis per RKH è in anteprima su All Music Italia.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 11 dicembre

Radio date 11 dicembre.Questa settimana arrivano molti singoli di Natale. Primo fra tutti Tiziano Ferro con Casa a Natale estratto da Accetto Miracoli, ma anche.

Tiziano Ferro e Telefono Amico: via all'asta solidale con in palio... videochiamate natalizie

Tiziano Ferro e Telefono Amico insieme per un progetto solidale a sostegno dell'organizzazione di volontariato. Al via asta solidale su Charity Stars. .

Ultimo, in arrivo il 22 dicembre in una novità per il cantautore dei record

"7+3" e una data, il 22 dicembre, questi sono gli indizi rilasciati dall'artista sui social.

Novembre 2020 Top e Flop: bene X-Factor, poco a fuoco il cast di Amici e tra gli artisti...

I Top e i Flop del penultimo mese di questo strano e difficile 2020. .

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a M.E.R.L.O.T aspettando Sanremo Giovani 2020

Tra gli artisti che hanno conquistato la possibilità di accedere al Festival tramite la finale di Sanremo Giovani c'è il cantautore lucano M.E.R.L.O.T.

Videointervista a Gaudiano aspettando Sanremo Giovani 2020

Gaudiano ha ottenuto l'accesso alla finale di Sanremo Giovani del 17 dicembre dopo il primo posto nella 3° puntata di AmaSanremo con Polvere da Sparo.

Videointervista a Folcast aspettando Sanremo Giovani 2020

Si avvicina il 17 dicembre, giorno della finale di Sanremo Giovani 2020. Tra gli artisti che si sono guadagnati il posto tramite AmaSanremo c'è Folcast.

Videointervista a Loredana Errore: “Mi auguro di invecchiare cantando”

E' uscito il nuovo album di Loredana Errore C'è Vita, un vero e proprio inno alla vita che arriva quattro anni dopo Luce Infinita.

Videointervista ad Avincola aspettando Sanremo Giovani 2020

Avincola, dopo aver sfiorato il Festival lo scorso anno, ci riprova e il 17 dicembre sarà in prima serata su Raiuno per Sanremo Giovani con il brano "Goal!".

di Massimiliano Longo

Festival di Sanremo 2021 big in gara... ormai ci siamo quasi, mancano solo sei giorni all'annuncio del cast dei 20 Campioni in gara (ma potrebbero diventare 22 o 24) che parteciperanno alla kermesse. E in questi giorni, come ogni anno in questo periodo, sono partite le liste con i pronostici, le indiscrezioni (e persino le...

Matteo Macchioni: in diretta streaming il concerto natalizio “Christmas Recital”

Il 18 dicembre alle 21 in diretta streaming dal Duomo di San Giorgio a Sassuolo (Mo) Christmas Recital, il concerto natalizio del tenore Matteo Macchioni.

Andrea Bocelli: oltre 50'000 biglietti venduti per lo spettacolo “Believe in Christmas”

Sarà trasmesso in diretta streaming dal Teatro Regio di Parma il concerto natalizio di Andrea Bocelli Believe in Christmas. Tra gli ospiti Zucchero.

Tricarico: dall'11 dicembre la intima ballad “Mi Manchi Negli Occhi”

Uscirà l'11 dicembre il nuovo singolo di Tricarico Mi Manchi Negli Occhi. con il testo composto insieme al gallerista milanese Giancarlo Pedrazzini,.

Zibba: fuori “Don’t Panic” un groviglio di metafore posate sul funk

Tre anni dopo l'album Le Cose, è tutto pronto per il ritorno di Zibba con il singolo Don’t Panic, che anticipa un nuovo progetto discografico.

Random: fuori il nuovo singolo “Sono Luce” prodotto da Zenit e Shablo (Testo e Audio)

Dopo un anno che lo ha consacrato come una importante realtà nella musica italiana, il 2020 di Random si chiude con la pubblicazione del singolo Sono Luce.

X Factor 2020: le parole di Casadilego e dei finalisti in conferenza stampa

Si è concluso ieri sera con la vittoria di Casadilego X Factor 2020. I 4 finalisti sono stati ospiti in una conferenza stampa virtuale.

Astol: un melting pot a colpi di reggaeton nel nuovo singolo “Vediamoci Stasera” feat. LDA e Robledo (testo e audio)

Il rapper LDA e l’artista madrileno Robledo sono gli ospiti di "Vediamoci Stasera", il nuovo singolo del principe del reggaeton Astol.

Deborah Iurato: fuori il nuovo singolo “Voglia di Gridare”, un inno alla felicità (Testo e Audio)

E' uscito il singolo di Deborah Iurato Voglia di Gridare, nuovo tassello di una rinnovata fase artistica che ha preso il via con Ma Cosa Vuoi? e Supereroi.

Achille Lauro feat Annalisa, fuori il videoclip di “Jingle Bell Rock”

Fuori il videoclip di Jingle Bell Rock, brano di Achille Lauro feat Annalisa scelto per il lancio dell'album 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band.

Antonino: dall'11 dicembre “Christmas” il primo album natalizio

Uscirà presto il nuovo album di Antonino Christmas, un disco natalizio accompagnato anche da un evento dal vivo in live streaming.

Paolo Rossi: l'eroe del Mundial 1982 che amava la musica è morto a 64 anni

Il mondo del calcio piange Paolo Rossi, l'eroe del Mundial 1982, appassionato di musica. Nel 1980 pubblicò il brano "Domenica alle Tre".

Sanremo 2021: il parere del critico musicale Fabio Fiume sui possibili nomi che girano sul web

Il nostro critico, basandosi sui nomi che girano in rete, svela il suo pensiero sulle possibili partecipazioni e la loro utilità per il Festival.

X Factor 2020: gli EP dei quattro concorrenti finalisti (cover e tracklist)

Ecco gli EP dei 4 concorrenti finalisti di X FACTOR 2020: Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. .

Francesco Bianconi: in arrivo Forever Accade!, evento in live streaming

Forever Accade! è il nome scelto da Francesco Bianconi per una serie di esclusivi appuntamenti natalizi in live streaming.

X Factor 2020 nella finale i 4 artisti in gara duettano con giudici. Ecco le canzoni assegnate

Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. chi sarà il vincitore della 14esima edizione?.

Il Riff di Marco Mengoni: il format prosegue con una chiacchierata spaziale con l'astronauta Paolo Nespoli

Dopo l'ottimo riscontro delle prime puntate, prosegue Il Riff di Marco Mengoni, il podcast di incontri e chiacchierate sui più svariati temi.

Pinguini Tattici Nucleari: il tour nei palazzetti rinviato all'autunno 2021

A causa del perdurare dell'emergenza sanitaria i Pinguini Tattici Nucleari rinviano il tour nei palazzetti all'autunno 2021, con alcune nuove date.

Antonella Ruggiero: l'album “Empatia” per la Giornata Internazionale del Volontariato

Il 5 dicembre in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato è uscito il nuovo album di Antonella Ruggiero Empatia, registrato a Padova.

dalla discografia

Nasce U.N.A. Unione Nazionale Autori: una casa per tutti gli artisti italiani

Danti e One Fingerz, firmato l'accordo con l'agenzia di management MK3

Ensi e Warner Chappell Music Italiana: rinnovata la collaborazione

Boosta firma un accordo editoriale con Warner Chappell Music Italiana

Soundreef: dal 2021 la gestione per l'online dei Big del rap e della trap

Concerti: 12 milioni agli organizzatori per ripianare parte delle perdite subite in questi mesi difficili

Radio Date

LE PAGELLE AI NUOVI SINGOLI ITALIANI IN USCITA IL 27 NOVEMBRE 2020

Morgan nuovo Sindaco di Milano: sì o no?

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

TESTO & CONTESTO SPRITZ CAMPARI: IL TORMENTONE DI MIETTA CI INSEGNA A DIRE "VATTENE, AMORE" CON STILE

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Alex Margiela: fuori “Nottingham”, il nuovo singolo del rapper italo-inglese

Anteprima Video: la staticità e la noia nella clip che accompagna “Bla Bla Bla” di Neno

Fosco17: fuori “le mie canzoni amare”, il nuovo singolo tragicomico e agrodolce

Cris La Torre: un messaggio di speranza per i lavoratori dello spettacolo nel singolo “Fidati Dei Tuoi Sogni”

Anteprima Video: una rivendicazione dei propri sentimenti in “Amp Up Myself”, singolo d'esordio di Aurora Batlle

Peligro canta un suo sfogo personale nel brano “Parole al vento”

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 49: nuovi traguardi per i dischi di Franco126, Irama e Renato Zero

Classifica Spotify Settimana #49: Sfera Ebbasta si conferma al Top

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #49: Sfera Ebbasta ferma l'ingresso di Mina e Renato Zero

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Eugenio In Via Di Gioia Intervista A Metà Strada

Wrongonyou Intervista Lezioni di Volo

MERLOT intervista Sette Volte

Emanuele Bianco Intervista Presente

Dario Gay Intervista Inno della Pettegola

Gaudiano Intervista Polvere da Sparo

Neno Intervista Bla Bla Bla

Pinguini Tattici Nucleari Intervista Ahia

I Desideri Intervista Lo Stesso Cielo

Ligabue Presentazione 77 + 7

Loredana Errore Intervista C'è Vita

Claudio Baglioni Presentazione In Questa Storia che è la mia