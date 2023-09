Videointervista a Matteo Bocelli: “Solo l’amore ci può salvare dal male di questo mondo”

Anticipato dai singoli “For You“, “Chasing Stars” e “Fasi“, “Matteo” è l’album d’esordio di Matteo Bocelli, in uscita il 22 settembre per Capitol Records su CD con due bonus track – “If I Knew” e “Maledette Nuvole” – e un poster esclusivo.

L’album – che arriva a cinque anni di distanza dal singolo “Fall on Me“, in duetto con Andrea Bocelli, e due anni dopo il primo inedito da solista, “Solo” – contiene 12 tracce, alcune in italiano ed altre in inglese, che vantano il contributo – per la scrittura e per la produzione – di un cast di star internazionali, tra le quali possiamo annoverare: Ed & Matthew Sheeran, Fiona Mackay Barclay Bevan, Steven Wrabel, Amy Wadge, Jonas Myrin, Stuart Crichton, Jesse Shatkin e PARISI.

Ma non è tutto! Per la realizzazione dell’album Matteo Bocelli ha infatti collaborato anche con Marco Guazzone, Federico Secondomè, Cheope, Sylvia, Daniele Coro, Diego Mancino, Raige e Dutch Nazari.

“Matteo”, Videointervista a Matteo Bocelli

Il titolo di questo tuo nuovo progetto è molto eloquente, perché non ci restituisce l’immagine dell’artista richiestissimo all’estero, figlio di Andrea Bocelli, ma quella di un ragazzo di 25 anni che si racconta senza filtri.

Come tutti i ragazzi di 25 anni, anch’io ho delle fragilità. In questo album ho cercato, a modo mio, di mettermi a nudo e di raccontare un po’ di me stesso. Naturalmente, le cose da raccontare sono tante e speriamo che questo sia solo il primo di tanti altri album. Spesso si dice: “Matteo Bocelli”. Io vado molto fiero del mio cognome, ma qui si parla proprio di me.

Ed Sheeran ha dichiarato di aver scritto “Chasing Stars” pensando al padre. Tu che rapporto hai con papà Andrea? Artisticamente parlando, lo hai mai percepito come una figura ingombrante?

Il mio babbo è stata una figura importantissima sotto tutti i punti di vista. Ovviamente, io l’ho sempre guardato con gli occhi di un figlio e non con quelli di un fan. Lui, caratterialmente, è una persona molto curiosa, quindi vuol sempre sapere tutto e, a volte, questo è un po’ scomodo. Però, secondo me, è anche un suo modo per dimostrare l’affetto.

In questo progetto mi ha lasciato totalmente libero di fare musica a modo mio, nel modo in cui la sentivo. Ed è bello così, perché ognuno è fatto a modo suo. Tanti speravano che io percorressi la stessa strada di babbo. L’opera è un genere musicale che amo moltissimo, ma in questo momento – per me – la priorità è il pop.

“Matteo”: la tracklist

For You Beautiful Disaster (scritta da: Fiona Mackay Barclay Bevan, Marco Guazzone e Federico Secondomè; prodotta da PARISI)

Fasi (scritta da: Matteo Bocelli, Francesco Catitti e Davide Petrella; prodotta da Michele Canova)

I’m Here (scritta da: Matteo Bocelli, Stuart Crichton, Nick Bradley e Steven Wrabel; prodotta da Stuart Crichton)

Luccica (scritta da: Michele Canova Iorfida e Alessandro La Cava; prodotta da Michele Canova)

Me Or You (scritta da: Matteo Bocelli, Amy Wadge, Jonas Myrin e Alex Stacey; prodotta da PARISI)

Chasing Stars (scritta da: Ed e Matthew Sheeran; prodotta da PARISI).

Resti di un’estate (scritta da: Alex Raige Vella, Matteo Di Nunzio e Duccio Nazari; prodotta da Michele Canova)

Piove (Solo L’amore) (scritta da: Matteo Bocelli, Daniele Coro, Diego Mancino e Silvia Tofani; prodotta da Daniele Coro)

Better Now (scritta da: Stuart Crichton, Matteo Bocelli, Jared Scott e Robin Stjernberg; prodotta da: Stuart Crichton e Jesse Shatkin)

Quella Sbagliata (scritta da: Matteo Bocelli, Edwyn Clark Roberts e Cheope; prodotta da Michele Canova)

Honesty (scritta da: Matteo Bocelli, Amy Wadge e Jonas Myrin; prodotta da PARISI)

A Night With Matteo – World Tour 2023: le date

30 settembre Berlin , Germany – Passionskirche

01 ottobre Hamburg , Germany – small Laeiszhalle

03 ottobre London , UK – Palladium

06 ottobre Amsterdam , Netherlands – Royal Theater Carré

07 ottobre Antwerp , Belgium – Queen Elisabeth Hall

09 ottobre Bochum , Germany – Christuskirche

11 ottobre Krakow , Poland – ICE Kraków Congress Centre

14 ottobre Warsaw , Poland – Torwar

16 ottobre Wroclaw , Poland – Hala Stulecia

17 ottobre Vienna , Austria – Simm City

18 ottobre Munich , Germany – Technikum

20 ottobre Paris , France – Salle Pleyel

23 ottobre Switzerland , Zurich – Volkshaus

24 ottobre Milan , Italy – Teatro San Babila

25 ottobre Rome , Italy – Teatro Ghione

25 novembre Las Vegas , NV – The Smith Center

26 novembre Wickenburg , AZ – Del E. Webb Center for the Performing Arts

28 novembre Mesa , AZ – Mesa Arts Center

29 novembre San Diego , CA – Balboa Theatre

01 dicembre Thousand Oaks , CA – Bank of America Performing Arts Center

04 dicembre Palm Desert , CA – McCallum Theatre

05 dicembre Santa Rosa , CA – Luther Burbank Center

08 dicembre St. Charles , IL – Arcada Theater

12 dicembre Boston , MA – Chevalier Theatre

13 dicembre Huntington , NY – The Paramount

15 dicembre Mashantucket , CT – Foxwoods

16 dicembre Atlantic City , NJ – Sound Waves at Hard Rock Hotel & Casino

21 dicembre Dubai, UAE

Biglietti in vendita su matteobocelli.it/.

Foto di copertina di Mattia Guolo