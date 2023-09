Per “Fasi”, nuovo singolo estratto dall’album in uscita, Matteo Bocelli collabora con Davide Petrella e Katoo

Matteo Bocelli Fasi significato del testo del primo singolo estratto dall’album di debutto dell’artista in uscita il 22 settembre prossimo.

Manca sempre meno all’uscita con Capitol/Universal Music del primo disco di Matteo, un progetto intitolato semplicemente con il suo nome. L’artista, che come è noto è figlio di una delle eccellenze musicali italiane nel mondo, Andrea Bocelli, ha pubblicato ad oggi diversi singoli sia in italiano che in inglese. Tra questi “Solo“, Dimmi” (con Mahmood tra gli autori), “Tempo” e “Chasing star” (che vede tra gli autori Ed Sheeran e il fratello).

Inoltre Matteo si è cimentato anche nelle vesti di autore co-firmando uno dei brani del disco in coppia di Francesco Renga e Nek.

L’8 settembre è la data in cui Matteo Bocelli lancerà il primo singolo ufficiale estratto dall’album “Matteo“.

Matteo Bocelli Fasi significato del brano

“Fasi” è stata scritta dallo stesso artista insieme all’Hitmaker Made in Italy, Davide Petrella e da Francesco Catitti in arte Katoo.

Questa canzone racconta di paure, consapevolezze, emozioni e quelle fasi della vita che lo stesso Matteo ha attraversato.

Il brano, prodotto da Michele Canova, segue “Chasing Stars“, nel lancio di questo album che avrà distribuzione e produzione mondiale.

In questi mesi Matteo Bocelli in questi mesi è impegnato in un tour internazionale, prodotto e organizzato da Live Nation, che, tra Europa e America, farà tappa anche in Italia. Per la precisione il 24 ottobre al Teatro San Babila di Milano e il 25 ottobre al Teatro Ghione di Roma.

Matteo Bocelli Fasi testo e audio

Insegnami a precipitare che nessuno ci prende

da tutte le paure e tutte le cose belle

Impari solo se cadi

Che in fondo sono solo fasi

Testo completo in arrivo l’8 settembre.