Ed Sheeran, con il fratello Matthew, firma “Chasing stars”, nuovo singolo di Matteo Bocelli

Chasing stars è il nuovo singolo di Matteo Bocelli che anticipa l’uscita dell’album Matteo in arrivo il 22 settembre prossimo. Il brano è stato scritto da Ed Sheeran e dal fratello Matthew.

Fuori da venerdì 28 luglio per Capitol Records/Universal Music Chasing Stars è una ballad, prodotta da PARISI, ovvero Ed Sheeran e Fred Again, scritta per mettere in luce le qualità vocali e interpretative di Matteo.

La canzone è un emozionante racconto del rapporto padre/figlio, fondamentale nella vita di tutti e ovviamente anche di Matteo figlio d’arte di Andrea Bocelli, che lo stesso Ed Sheeran spiega così:

“Chasing Stars è stato scritto da me e mio fratello Matthew su nostro padre e su come ci ha supportato quando eravamo più giovani con la nostra musica. Amo la versione con Matteo. Lui è un talento vero”.

Matteo Bocelli ha invece dichiarato:

“Come i fratelli Sheeran sono cresciuto in una famiglia in cui la musica era centrale nelle nostre vite. Ed e Matthew hanno scritto la canzone, ma sembra che l’abbiano scritta appositamente per me. Lavorare con loro è stato un privilegio”.

Ad accompagnare l’uscita del brano anche il video ufficiale, diretto da Gaetano Morbioli e girato nella Jamaica Beach sul Lago di Garda.

Matteo Bocelli live

Dopo il successo dei suoi live in California quest’estate, a settembre Matteo Bocelli tornerà dal vivo con il suo primo tour mondiale, organizzato e prodotto da Live Nation. Non è da escludersi l’arrivo, tanto ambito dal ragazzo, sul palco del Festival di Sanremo 2024.

Matteo Bocelli – 2023 World Tour