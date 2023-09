Renga Nek guida tutti gli autori e i produttori del disco in coppia. Il nuovo singolo è “Inspiegabile”

Venerdì 8 settembre esce per Epic/Sony Music Italy “RENGANEK“, album che vede unirsi gli amici e colleghi Francesco Renga e Nek.

Undici tracce tra cui i singoli “L’infinito più o meno“, “Solito lido” e la nuova canzone estratta, “Inspiegabile“, in rotazione radiofonica da venerdì stesso.

Nel progetto sono contenute diverse tracce firmate da Diego Mancino ma anche alcuni autori insaspettati.

Prima di andarle a scoprire tutte ricordiamo che “RENGANEK” sarà fuori in digitale, in cd e in vinile colorato e vinile nero.

I due artisti nella serata di martedì 5 settembre saliranno sul palco dell’ARENA DI VERONA per un grande evento SOLD OUT. I live proseguiranno fino ad ottobre. Questi i prossimi appuntamenti:

05 settembre – Arena di Verona – VERONA – SOLD OUT

07 settembre – Piazza della Loggia – BRESCIA

09 settembre – Planet Arena – PAESTUM (SA)

07 ottobre – Mediolanum Forum di Assago – MILANO

10 settembre – Teatro Gabriele D’Annunzio – PESCARA

11 ottobre – Teatro Augusteo – NAPOLI

12 ottobre – Teatro Team – BARI

16 ottobre – Europauditorium – BOLOGNA

19 ottobre – Teatro Verdi – FIRENZE

21 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO







Cliccate in basso su continua per scoprire tutti gli autori e i produttori di “RENGANEK“.