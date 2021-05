Videointervista a Marte Marasco pronta a passare dall’1MNext al Concertone

Marte Marasco 1MNext

Marte Marasco, due anni dopo la partecipazione a Sanremo Giovani, salirà sul palco del Concertone del Primo Maggio come vincitrice del contest 1MNext.

“Quindi che dire… grazie a tutti per il sostegno, per i voti da casa, per i messaggi di supporto, per gli abbracci virtuali.

Grazie a chi da possibilità agli emergenti.”

Questo il messaggio postato da Marte Marasco sui social all’indomani della conquista del pass per l’importante live di Roma.

Una bella soddisfazione per la cantautrice milanese che nel 2017 vinse #Memolive. Un successo fortemente appoggiato da All Music Italia che in quell’occasione la definì ‘la bambolina voodoo della musica italiana‘.

Nel 2018 Marte Marasco fu tra i 24 finalisti di Sanremo Giovani, nell’edizione vinta da Mahmood ed Einar. Si esibì nella prima serata con il brano Nella Mia Testa, firmato da Andrea Bonomo e Luca Chiaravalli, piazzandosi al settimo posto.

Il titolo del brano che la cantautrice porterà sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma è Sarà Per Sempre ed è stata scritta alcuni anni fa. Una chiusura di un cerchio per la cantautrice che è pronta per nuovi progetti musicali, aspettando anche l’atteso ritorno dal vivo.

VIDEOINTERVISTA A MARTE MARASCO

Abbiamo contattato Marte Marasco per una videointervista via Zoom.