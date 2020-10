E’ uscito il 30 ottobre il primo album ufficiale di Mameli Amarcord, un vero e proprio concept nostalgico su una relazione conclusa.

Contemporaneamente in radio la title track, brano in cui il cantautore racconta con malinconia e ironia la quotidianità di una coppia. Nel pezzo un verso che bene può riassumere l’idea del disco, ovvero “Non siamo più di moda”.

Il concept dell’intero disco è ispirato a un’espressione A m’arcord!, che in dialetto romagnolo significa Io mi ricordo, divenuta celebre nel film di Federico Fellini.

Il termine Amarcord indica una rievocazione nostalgica del passato, un filo sottile che avvolge i pensieri quotidiani e li rende malinconici nei confronti di qualcosa o qualcuno.

“Amarcord significa “Io mi ricordo”.

È la continua rievocazione nostalgica del passato.

Come quando hai una lampadina in testa che ogni tanto si accende e ti ricorda una persona, una storia.

E tu la vedi, e dici: “cavolo, sarebbe potuto essere…ma no che dico, ormai è fatta”.

La cosa che più fa male sono i ricordi, le immagini che abbiamo già in testa, che ogni tanto vengono in superficie e ti cambiano la giornata.

I miei ricordi sono le memory card immerse in questa tazza di latte.

Sono sempre lì, annacquati da altri pensieri, ma intatti.

Le canzoni nuove parlano di questo.

Sarò vicino a voi mentre lo ascolterete in questo freddo autunno, spero di diventare il vostro migliore amico. Sfogatevi con me, sono pronto ad ascoltarvi. Le canzoni sono condivisione, le parole sono il gancio delle persone.”