Videointervista a Franco Mussida: dalla PFM a "Il Pianeta Della Musica ed il viaggio di IòTu"... una chitarra al servizio della bella musica.

Intervista video a Franco Mussida.

Oltre 50 anni di carriera ufficiale, ma ben 15 in più senza mai staccarsi da quello strumentò che un giorno, mentre il padre lo suonava, lo colpì perché non riusciva a capire da dove arrivasse il suono.

Franco Mussida, uno dei più grandi chitarristi italiani, ha attraversato tutta la musica italiana, ma quel bambino di pochi anni, che mentre il papà era al lavoro, di nascosto gli rubava la chitarra cercando di imitare i suoi movimenti che aveva memorizzato la sera prima, non lo sapeva certo che, con quello strumento, avrebbe girato l’Europa ad appena 14 anni.

E di certo non sapeva che avrebbe militato in una delle rock band più importanti della nostra storia, la Premiata Forneria Marconi, ne tanto meno che avrebbe scritto per tanti, suonato nei dischi dei più grandi, da Fabrizio De Andrè ad Adriano Celentano, passando per Lucio Battisti, contribuendo al loro racconto musicale in maniera importante, spesso rivedendo addirittura gli arrangiamenti iniziali, riscrivendoli da capo.

Franco Mussida è un signore con i capelli bianchi ma la faccia sorridente di un ragazzino convinto che la musica abbia ancora tanto da rivelargli e non ha smesso curiosamente di cercare di scoprire quel che non sa; come la chitarra usata per il suo nuovo album Il Pianeta Della Musica ed il viaggio di IòTu, per cui si è fatto modificare da un liutaio di grande esperienza la sua chitarra e questi l’ha trasformata in quel che è stata battezzata una chitarra baritona.

Viaggiate con me e lui in questa chiacchierata che ci siamo concessi e scoprirete anche la bellezza del suo progetto nelle carceri, nato decenni fa, o come la ricerca del bello può essere qualcosa che si può insegnare, basta spegnere i morti e concedersi del tempo.

Questo, il racconto della particolare storia di IòTu ( che al fine è un personaggio che cresce attraverso le canzoni ), i grandi con cui ha avuto il piacere di collaborare, ed i piccoli che invece ha cercato a modo suo di aiutare, lo trovate tutto qui, nella videointervista a Franco Mussida.

Buona visione!

INTERVISTA VIDEO A FRANCO MUSSIDA