E’ uscito per Sony Legacy il nuovo album di Edoardo Bennato Non c’è, disponibile in digitale, cd e doppio vinile.

Il nuovo progetto discografico del cantautore napoletano può essere considerato come un concept sul presente, nonostante al suo interno ci siano solo 8 inediti e altri brani parte del repertorio, qui presenti in una versione riarrangiata e ricantata.

In Non c’è sono presenti le due anime rock dell’artista, la versione della prima ora e quella strettamente attuale.

Il disco esprime il Bennato pensiero, esprimendo le contraddizioni della società con l’ironia che da sempre lo contraddistingue, qui esasperata fino al paradosso.

La copertina di Non c’è si sfoglia come un quotidiano che uscirà sempre l’indomani mattina e può si leggere come il manifesto della realtà.

Bennato non è stato mai convenzionale, è un cantautore sempre più contemporaneo. Sarcastico, provocatore, ora direttore di un giornale ideale che racconta il futuro, con la sua capacità di leggere ciò che è stato e di anticipare i contenuti di ciò che sarà.

Le canzoni di un tempo acquistano un suono nuovo, grazie agli ottimi arrangiamenti e al sound della band di Edoardo.

Venti tracce nella versione compact disc e ventitre in quella LP, in cui spiccano le collaborazioni con il fratello Edoardo, ma anche Morgan e Clementino.

VIDEOINTERVISTA A EDOARDO BENNATO NON C’È

Abbiamo contattato Edoardo Bennato via Zoom per una videointervista di presentazione del nuovo album Non C’è.

LE PAROLE DI EDOARDO BENNATO

“Mi sono convinto a fare un album con tante canzoni anche perchè era giusto ricantare alcuni brani che sembrano la colonna sonora di quello che stiamo vivendo oggi. C’è continuità con il passato, tra canzonette e canzonacce, una sorta di complementarietà.”

Edoardo Bennato ha presentato Non C’è durante una conferenza stampa digitale.

“Ciò che abbiamo vissuto in questi ultimi tempi è stato sicuramente qualcosa fuori dall’ordinario, che ci ha fatto riflettere e ha indubbiamente condizionato, volente o nolente, le nostre esistenze. Tornare dopo tutto questo con un album di soli brani inediti sarebbe stato sin troppo ovvio. Ho colto invece l’invito a riarrangiare, risuonare e ricantare alcune tra le mie canzoni del passato, che inevitabilmente hanno subito nel corso degli anni, una naturale rielaborazione musicale nelle innumerevoli esibizioni dal vivo. È stato proprio questo lo spirito che ci ha animati nell’individuare i brani da riproporre. Nel frattempo, non ho mai naturalmente smesso di comporre e scrivere altri pezzi e, a un certo punto, ci siamo resi conto come e quanto le cose nuove fossero in linea con quelle rivisitate, e che ci fosse un fil rouge che unisse tutte le canzoni; anche se originate in periodi molto diversi tra loro. Nel guardare i titoli e i testi scritti sul foglio ho immaginato la prima pagina di un quotidiano dei giorni nostri, dove gli strilli in prima pagina esaltano e sottolineano argomenti e tematiche popolari di sempre, ma in particolare di questi ultimi tempi: ‘Salviamo il salvabile’, ‘Bravi ragazzi’, ‘La realtà non può essere questa’, ‘Dotti, medici e sapienti’, ‘Non farti cadere le braccia’, ‘L’isola che non c’è’. Chi mi conosce sa che non mi piace spiegare le mie canzoni. Quello che serve sapere è contenuto al loro interno ed esprime un punto di vista. Mi piace spesso iniziare i miei concerti dal vivo interpretando ‘Abbi dubbi’, perché credo moltissimo nella filosofia di quel testo: è sano e legittimo farsi prendere dal dubbio, non credere ciecamente a ciò che ti viene detto, ma riflettere, pensare e valutare con la propria testa. Alla fine, con questo stesso spirito abbiamo deciso di intitolare la testata di quel quotidiano immaginario NON C’È, che dunque è anche il titolo dell’album. È un brano al quale mi sento molto legato e spero piaccia anche alla gente.”

Parole di fuoco nei confronti del mondo dei media e delle radio.

“Nel nostro campo è tutto opinabile, ma il 90% del pubblico non sceglie, perchè è indottrinato dai media. Siamo sull’orlo del baratro, ma ci salveremo!”

Per la realizzazione di Non C’è, Bennato ha lavorato con l’affiatata band che è con lui da anni; amici e colleghi per un gran gioco di squadra. Raffaele Lopez (pianoforte, organo Hammond, sintetizzatori, programmazioni), Giuseppe Scarpato (chitarre elettriche, chitarre acustiche, drums programming), Gennaro Porcelli (chitarre elettriche, chitarre acustiche, armonica), Arduino Lopez (basso).

NON C’È VIRTUAL INSTORE EXPERIENCE

È prevista per il 14 dicembre dalle ore 17:30 la Virtual Instore Experience in cui Edoardo Bennato racconterà il suo nuovo lavoro discografico. L’artista si esibirà in una mini performance live e risponderà direttamente ad alcune domande avanzate dal pubblico via chat.

Chi ordinerà l’album Non c’è entro l’8 dicembre su IBS.it, una volta spedito il prodotto, riceverà un codice personale univoco per partecipare alla Virtual Experience con l’artista.

Anche chi acquisterà il disco entro l’8 dicembre presso le Librerie Feltrinelli, riceverà in cassa il codice personale per prendervi parte.