Videointervista a Cargo in attesa del Concertone del Primo Maggio

Cargo 1MNext

Il cantautore e producer romano Cargo, il cui vero nome è Valerio Giovannini, salirà sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma dopo aver conquistato il contest 1MNext.

Nella sua musica si riconosce la capacità di scrivere per immagini e una forte attitudine alla contaminazione.

All’indomani della conquista del pass per l’evento della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma l’artista ha pubblicato un post piuttosto evocativo.

“Che giornata incredibile quella di ieri, un tir di emozioni che ti si schianta addosso in un secondo. Chi ama la musica, chi la vive intensamente come la vivo io, e sogna un giorno di poter fare questo nella vita, sa cosa significa riuscire a salire sul palco del Concerto del Primo Maggio.

Gli ultimi mesi sono stati assurdi. Non ero sicuro neanche di partecipare perchè ‘Viole’ non era ancora finita, basso e batteria andavano registrati, no mix, no master, io ero appena volato in Spagna e non riuscivamo a chiudere in tempo con la deadline.

Ma se a volte non ti lanci nel vuoto, l’unica cosa veramente certa che può accadere, è che nessuno ti sente, perchè a volte le canzoni arrivano, anche se non suonano da Grammy, anche se le hai registrate in cameretta. Ma se sono vere, se hai rispetto per la tua musica, e se fanno parte di te, la gente questo lo percepisce.

Detto ciò volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno votato durante la semifinale, avete dato un sostegno e un affetto enorme.

Grazie ai musicisti che mi hanno accompagnato sul palco. Matteo Di Francesco, Gabriele Cannarozzo, Valerio D’Ambrosio, con voi ho le spalle coperte e la strada è sempre in discesa, grazie Clio Luciani per sostenermi e proteggermi in tutto quello che faccio. Grazie David Giacomini, amico e fratello, che hai creduto in me senza sapere neanche chi ero, hai solo ascoltato. Questa piccola, grande soddisfazione ce la prendiamo, perchè solo noi sappiamo, c’è tanto delle nostre vite.”